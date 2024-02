Tekst aktualizowany

Trwa kolejne posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia wyborów kopertowych. Przemysław Sypniewski, były prezes Poczty Polskiej przyznał, że informację o przygotowaniu wyborów otrzymał 27 marca, kiedy Sejm uchwalił ustawę mówiącą o tym, że m.in. osoby poddane kwarantannie będą mogły głosować w taki sposób.

- Dopiero 1 kwietnia przyjechał do mnie Izdebski z ministerstwa aktywów państwowych, który poinformował, że w sumie mają objąć wszystkich (...) Przez 3 dni próbowałem się skontaktować z Jackiem Sasinem w tej sprawie - dodał.

Wybory kopertowe. Były prezes Poczty Polskiej o "katastrofalnym sposobie"

Przemysław Sypniewski przyznał, że nie udało mu się porozmawiać z Sasinem, jedynie z Izdebskim. Dariusz Joński zapytał o zastrzeżenia, co do sposobu przeprowadzenia wyborów. - To jest możliwe, jestem przekonany, ale sposób, jaki nam zaproponowano, był katastrofalny - mówił.

- Po uchwaleniu ustawy sejmowej obejmującej ok 9 mln wyborców poprosiłem pracowników Poczty Polskiej, żeby sprawdzili, czy można to przygotować (...) Ten tryb wymagałby co najmniej 8 tygodni, pewnie przy dobrej współpracy można by to skrócić do 6 tyg., nie biorąc pod uwagę zagranicy - mówił, podkreślając, że termin zakładałby wyłącznie dostarczenie pakietów.

Sypniewski pytany był także o drugą turę wyborów, czy byłaby szansa na wydrukowanie kart, przygotowanie i dostarczenie pakietów. - Nie byłoby takiej szansy - zapewnił.

Komisja ds. wyborów kopertowych. "Przeszkodą nie był brak skrzynek"

Odnosząc się do spotkania z Izdebskim, były prezes Poczty Polskiej podkreślał, że prosił o spotkanie z Sasinem, jednak ten zapewniał, że nie ma takiej możliwości, a jeśli ma wątpliwości to "może złożyć rezygnację".

- Dyrektor Izdebski poprosił mnie o szybką decyzję i żeby ta rezygnacja nastąpiła jak najszybciej - nadmienił, podkreślając, że głównym powodem rezygnacji było to, że nie mógł z nikim porozmawiać o sposobie przeprowadzenia wyborów, czy też zaproponowania własnej koncepcji.

Sypniewski przytoczył także rozmowę z Arturem Soboniem i Grzegorzem Kurdzielem, byłym prezesem ds. sprzedaży Poczty Polskiej. Dotyczyły one drukowania kart do głosowania oraz sposobu znalezienia odpowiedniej drukarni, która podjęłaby się tego zadania. Prezes Poczty Polskiej podkreślił, że Kurdziel nie chciał zgodzić się na propozycję Sobonia, konsultowaną z Sasinem, dopóki nie będzie podpisanej umowy.

- Przeszkodą wyborów w trybie korespondencyjnym w trybie pocztowym nie był brak skrzynek. Są procedury, w oparciu które listonosze dostarczają listy - dodał

Odnosząc się do pytania Dariusza Jońskiego o to, jaką rolę pełnił Artur Soboń, a jaką Jacek Sasin, stwierdził, że poseł PiS "wypełniał polecenia Sasina". Jacek Karnowski zapytał z kolei, czy odbywały się jakieś inne spotkania ws. Wyborów. Sypniewski przyznał, że "był dwukrotnie wezwany do ABW", ale jeśli komisja chce, to prosiłby o rozważenie o tryb niejawny. Po tych słowach Karnowski podkreślił, że będzie o to wnioskował.

Magdalena Filiks wróciła do słów Sypniewskiego, który mówił, że skrzynki pocztowe nie były problemem w przeprowadzeniu wyborów kopertowych. - Jest wiele gmin, w których w żadnych warunkach nie dociera do ludzi korespondencja. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak pan sobie wyobrażał dostarczenie wszystkim pakietów do rąk - mówiła posłanka.

- Poczta realizuje szereg zadań i je wypełnia. Ma określone wymogi, poczta przez wiele lat je spełnia (...) Opinie można mieć różne, ale uważam, że poczta byłaby w stanie logistycznie rozwiązać tę sytuację - podkreślił były prezes Poczty Polskiej.

Filiks kilkukrotnie odnosiła się do sposobu, w jaki miałyby zostać doręczone pakiety, w przypadku, jeśli ktoś nie posiada skrzynki. Posłanka zwracała uwagę, że z pewnością nie zdarzyłoby się, aby każdy obywatel odebrał osobiście przesyłkę. - Czas, kiedy miały się odbyć wybory korespondencyjne to był czas pandemii i wszyscy byliśmy w domach - dodał Sypniewski.

