W skrócie Ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych został przywrócony na jednym torze po zakończeniu niezbędnych prac technicznych.

Obecnie pociągi kursują z ograniczeniem prędkości, a prace na torze nr 2 mają być kontynuowane w sobotę.

Do katastrofy doszło w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką. Zmarła jedna osoba, wiele zostało rannych.

W czwartek maszyniści prowadzili protest, by zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach.

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PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w nocy z piątku na sobotę, że wznowiły ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych.

"Zgodnie z obietnicą przywróciliśmy ruch pociągów na linii kolejowej nr 22. Ostatni wagon został wkolejony i zakończyliśmy niezbędne prace. Tym samym chwilę po godz. 23.25 przywróciliśmy ruch kolejowy na tej trasie" - przekazały PKP PLK na portalu X.

Sokolniki Suche. Przywrócono ruch pociągów po jednym torze

Jak dodano, pociągi kursują ponownie po torze nr 1, z ograniczeniem prędkości do 60 km/h, a na przejeździe kolejowym - do 20 km/h.

Przewoźnik poinformował w komunikacie, że w sobotę zostaną wznowione prace na linii kolejowej na torze nr 2. W piątek Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK przekazał, że od sobotniego poranka ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych będzie odbywał się wahadłowo na jednym torze, do czasu aż usunięte zostaną uszkodzenia toru nr 2.

Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Ciężarówka wjechała pod pociąg

W środę w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie) w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni, w tym maszynista pociągu.

Według ustaleń prokuratury kierowca pojazdu nie udzielił pierwszeństwa pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Ciężarówka wjechała wprost pod pociąg.

Od północy z czwartku na piątek do piątku do godz. 12 trwał protest, w ramach którego maszyniści pociągów zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do tzw. bezpiecznej prędkości, czyli 20 km/h. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło o ostatnim czasie.



