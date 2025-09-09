Katastrofa samolotu w Śląskiem. Są ofiary śmiertelne

Agata Sucharska

We wsi Lipowa w powiecie żywieckim w woj. śląskim rozbiła się awionetka. W katastrofie samolotu zginęły dwie osoby - potwierdził polsatnews.pl. Na miejscu trwają działania służb.

Katastrofa awionetki we wsi Lipowa
Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Dworskiej. Awionetka miała runąć na pole niedaleko lotniska sportowego w Lipowej.

Około godziny 9:35 żywieccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lekkiego sportowego samolotu.

Lipowa koło Żywca. Awionetka runęła na pole. Zginęły dwie osoby

Na miejscu interweniowało siedem zastępów strażaków - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy PSP w Żywcu.

Pożar został już ugaszony. - Wewnątrz maszyny odnaleziono ciała dwóch osób - potwierdził strażak.

    Przyczyny katastrofy nie są znane, jednak według służb najprawdopodobniej doszło do awarii przy podchodzeniu do lądowania.

    Sprawę będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

    Obecnie na miejscu zdarzenia czynności pod nadzorem prokuratora prowadzi policja.

