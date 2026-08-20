W skrócie Do Polski wróciło 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, z czego część trafiła do szpitali, a pięciu pacjentów przebywa nadal na Węgrzech.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dwie osoby mogą być przewiezione do Polski w piątek, natomiast pozostała trójka nadal nie może wrócić z powodu stanu zdrowia.

W wyniku wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób; śledztwo prowadzi węgierska policja oraz polska prokuratura, a kierowcy zostali przesłuchani.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że dwie osoby, które pozostają na Węgrzech, prawdopodobnie w piątek wrócą do Polski kolejnym transportem medycznym.

Pod opieką węgierskich medyków przebywa w sumie pięciu pacjentów z Polski. "Stan zdrowia pozostałej trójki nadal nie pozwala na bezpieczny powrót do kraju" - wyjaśnił resort, dodając, że osoby te czeka dalsze leczenie.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Wróciło kolejnych 12 Polaków

W czwartkowym komunikacie ministerstwo podkreśliło, że dzień wcześniej do Polski wróciło 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po rodaków wyruszyły cztery transporty medyczne.

Część z tych osób wróciła już bezpiecznie do swoich domów. "Pozostali przebywają w szpitalach w Rzeszowie, gdzie pod opieką medyków wracają do zdrowia" - dodaje ministerstwo.

To kolejny tego typu transport. W poniedziałek na lotnisku w Rzeszowie wylądował samolot z 21 osobami poszkodowanymi w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech. Samolot wyleciał z Budapesztu, po drodze miał międzylądowanie w Debreczynie, skąd zabrał pacjentów.

Jak informowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, 16 spośród tych osób nie wymaga specjalistycznej pomocy. Pozostali przejdą dalszą hospitalizację.

Węgry. Wypadek autokaru z pielgrzymami. Nie żyje 12 osób

W tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń pojazd wypadł z trasy i wpadł do rowu na autostradzie M3.

Autokarem z Medziugorie w Bośni i Hercegowinie wracała pielgrzymka z Podkarpacia. W pojeździe znajdowało się 59 polskich obywateli.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski poinformował, że obaj kierowcy zostali przesłuchani przez węgierską policję. - Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany - powiedział. Śledztwo w sprawie wszczęła polska prokuratura.



