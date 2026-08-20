Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejni ranni wrócili do kraju

Alicja Krause

Alicja Krause

"Wczoraj do Polski, w czterech transportach medycznych, wróciło 12 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech" - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodał resort, część rannych trafiło do szpitali, natomiast na Węgrzech nadal pozostaje pięciu pacjentów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zespół medyczny przenosi pacjenta z karetki do samolotu sanitarki na lotnisku; widoczne nosze i sprzęt.
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło kolejnych 12 poszkodowanych X/@MZ_GOV_PLmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Do Polski wróciło 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, z czego część trafiła do szpitali, a pięciu pacjentów przebywa nadal na Węgrzech.
  • Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dwie osoby mogą być przewiezione do Polski w piątek, natomiast pozostała trójka nadal nie może wrócić z powodu stanu zdrowia.
  • W wyniku wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób; śledztwo prowadzi węgierska policja oraz polska prokuratura, a kierowcy zostali przesłuchani.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że dwie osoby, które pozostają na Węgrzech, prawdopodobnie w piątek wrócą do Polski kolejnym transportem medycznym.

Pod opieką węgierskich medyków przebywa w sumie pięciu pacjentów z Polski"Stan zdrowia pozostałej trójki nadal nie pozwala na bezpieczny powrót do kraju" - wyjaśnił resort, dodając, że osoby te czeka dalsze leczenie.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Wróciło kolejnych 12 Polaków

W czwartkowym komunikacie ministerstwo podkreśliło, że dzień wcześniej do Polski wróciło 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po rodaków wyruszyły cztery transporty medyczne.

Część z tych osób wróciła już bezpiecznie do swoich domów. "Pozostali przebywają w szpitalach w Rzeszowie, gdzie pod opieką medyków wracają do zdrowia" - dodaje ministerstwo.

Zobacz również:

Autokar przetransportowany po wypadku na Węgrzech
Polska

Relacja drugiego kierowcy z tragedii na Węgrzech. "Jak w pralce"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

To kolejny tego typu transport. W poniedziałek na lotnisku w Rzeszowie wylądował samolot z 21 osobami poszkodowanymi w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech. Samolot wyleciał z Budapesztu, po drodze miał międzylądowanie w Debreczynie, skąd zabrał pacjentów.

Jak informowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, 16 spośród tych osób nie wymaga specjalistycznej pomocy. Pozostali przejdą dalszą hospitalizację.

Węgry. Wypadek autokaru z pielgrzymami. Nie żyje 12 osób

W tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń pojazd wypadł z trasy i wpadł do rowu na autostradzie M3.

Autokarem z Medziugorie w Bośni i Hercegowinie wracała pielgrzymka z Podkarpacia. W pojeździe znajdowało się 59 polskich obywateli.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski poinformował, że obaj kierowcy zostali przesłuchani przez węgierską policję. - Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany - powiedział. Śledztwo w sprawie wszczęła polska prokuratura.

Zobacz również:

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Adwokat: Kierowca jest w stanie szoku
Świat

Wypadek autokaru na Węgrzech. Jeden z kierowców wrócił do Polski, adwokat drugiego zabrał głos

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Dziś podział w PiS, jutro jedna lista? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze