Katastrofa lotnicza w Warszawie. Awionetka stanęła w płomieniach

Dawid Kryska
Dorota Hilger

Dawid Kryska, Dorota Hilger

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Na warszawskim Bemowie doszło do katastrofy awionetki. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

Gęsta chmura dymu nad drzewami, w tle panorama Warszawy, na pierwszym planie łąka z szybowcami i pojazdem.
Katastrofa awionetki w WarszawiePolsat News

Informację o wypadku samolotu potwierdził Interii zespół prasowy Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Do zdarzenia doszło w czwartek w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich na warszawskim Bemowie.

Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że wypadek miał miejsce podczas podchodzenia do lądowania.

Katastrofa awionetki. Maszyna stanęła w płomieniach

- Rozbiła się awionetka, samolot stanął w płomieniach - przekazał dyżurny KM PSP w Warszawie. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.

Bryg. Łukasz Darmofalski z komendy wojewódzkiej PSP przekazał, że samolot spalił się doszczętnie. - W środku były dwie osoby - nie żyją - powiedział strażak. Zaznaczył, że pożar został już ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.

- Do zespołu pogotowia ratunkowego zgłosiły się także dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane - dodał.

Nadkom. Marta Sulowska z warszawskiej policji przekazała na antenie Polsat News, że zgłoszenie ws. wypadku wpłynęło do służb po godz. 13. - Ze zgłoszenia wynikało, że w pobliżu lotniska na Bemowie spadła awionetka i pali się - powiedziała.

- Na miejscu są policjanci, którzy zabezpieczają teren, swoje działania prowadzą również strażacy - dodała.

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