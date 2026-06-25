Katastrofa lotnicza w Warszawie. Awionetka stanęła w płomieniach
Na warszawskim Bemowie doszło do katastrofy awionetki. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.
Informację o wypadku samolotu potwierdził Interii zespół prasowy Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.
Do zdarzenia doszło w czwartek w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich na warszawskim Bemowie.
Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że wypadek miał miejsce podczas podchodzenia do lądowania.
Katastrofa awionetki. Maszyna stanęła w płomieniach
- Rozbiła się awionetka, samolot stanął w płomieniach - przekazał dyżurny KM PSP w Warszawie. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.
Bryg. Łukasz Darmofalski z komendy wojewódzkiej PSP przekazał, że samolot spalił się doszczętnie. - W środku były dwie osoby - nie żyją - powiedział strażak. Zaznaczył, że pożar został już ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
- Do zespołu pogotowia ratunkowego zgłosiły się także dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane - dodał.
Nadkom. Marta Sulowska z warszawskiej policji przekazała na antenie Polsat News, że zgłoszenie ws. wypadku wpłynęło do służb po godz. 13. - Ze zgłoszenia wynikało, że w pobliżu lotniska na Bemowie spadła awionetka i pali się - powiedziała.
- Na miejscu są policjanci, którzy zabezpieczają teren, swoje działania prowadzą również strażacy - dodała.