W skrócie Odczytano wszystkie dane z czarnych skrzynek rozbitego F-16 w Radomiu.

Badania rejestratorów przeprowadzono w USA w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej i eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej.

W katastrofie zginął doświadczony pilot Maciej "Slab" Krakowian, który został pośmiertnie odznaczony i awansowany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała w poniedziałek, że udało się odczytać dane z tzw. czarnych skrzynek samolotu F-16, który rozbił się pod koniec sierpnia podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show w Radomiu. Badania rejestratorów zostały wykonane na terenie Stanów Zjednoczonych w jednym z licencjonowanych laboratoriów. Trwały one kilka dni.

Jak zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, wszystkie rejestratory parametrów lotu były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Odzyskano dane z czarnych skrzynek. "Zapisy będą analizowane"

"Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej i eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej" - przekazał w komunikacie Skiba, dodając, że równocześnie na terenie USA trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Prokurator podkreślił, że logistyczne wsparcie działań zapewniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a formalności organizacyjne zostały dopełnione z pomocą służb dyplomatycznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Zapisy te będą analizowane w dalszym toku śledztwa" - poinformował Skiba.

Maciej "Slab" Krakowian zginął w katastrofie F-16. Pilot został pośmiertnie awansowany

Do katastrofy samolotu F-16 doszło 28 sierpnia w Radomiu. W związku z tragedią Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota. Sterujący maszyną Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, liderem Tiger Demo Team. Na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Na wniosek ministra obrony narodowej Maciej Krakowian został pośmiertnie odznaczony Lotniczym Krzyżem Zasługi "za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek". Jak przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego, pilota awansowano także do stopnia podpułkownika.

Podpułkownik Maciej "Slab" Krakowian miał 35 lat.

Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę? Polsat News