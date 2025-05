Na scenie Impact Arena Katarzyna Zdanowicz porozmawia z byłymi prezydentami i premierami Polski - Bronisławem Komorowskim, Leszkiem Millerem, Waldemarem Pawlakiem oraz Janem Krzysztofem Bieleckim. Dyskusja będzie okazją do refleksji nad sytuacją polityczną w Polsce, jej miejscem w Europie oraz wyzwaniami, przed jakimi stoi współczesna demokracja.

Spotkanie na Impact'25 nawiązuje do programu publicystycznego "Prezydenci i Premierzy" , emitowanego w każdą sobotę o godzinie 19:15 w Polsat News.

Impact to nie tylko konferencja - to wyjątkowa platforma wymiany idei, inspiracji i doświadczeń, łącząca liderów świata biznesu, polityki, nauki i technologii. W ramach 23 ścieżek tematycznych wystąpi ok. 650 mówców i mówczyń na dziewięciu scenach. Wśród prelegentów znajdą się szefowie największych globalnych firm, przedstawiciele rządów i instytucji międzynarodowych oraz liderzy biznesu kształtujący przyszłość gospodarki i bezpieczeństwa.