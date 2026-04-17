Na scenie Impact Katarzyna Zdanowicz porozmawia z byłymi prezydentami i premierami Polski:

Dyskusja będzie okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat gospodarczych i geopolitycznych wyzwań, przed którymi stoi Polska w dobie dynamicznych zmian na świecie. Rozmowa zostanie poprowadzona w ramach ścieżki tematycznej "Digital Future".

Zobacz również: Polska Interia wygrała I kwartał 2026 roku w internecie

Impact'26. Katarzyna Zdanowicz na jednym z najważniejszych wydarzeń

Spotkanie na Impact'26 nawiązuje do programu publicystycznego "Prezydenci i Premierzy", emitowanego w każdą sobotę o godzinie 19:10 w Polsat News.

Interia od czterech lat wspiera medialnie Impact. Jako patron wydarzenia uruchomi specjalne studio, w którym dziennikarze portalu (Interia Wydarzenia i Interia Biznes) porozmawiają z przedstawicielami wielkiego biznesu, polityki oraz nauki o sukcesach gospodarczych Polski, jej miejscu w Unii Europejskiej i NATO, a także nowych technologiach i rozwoju AI. Branding Interii wpisze się w krajobraz całego wydarzenia.

Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stanowi platformę międzynarodowej debaty pomiędzy liderami:

biznesu,

administracji publicznej,

świata nauki,

technologii

i kultury.

Tegoroczna 11. edycja wydarzenia odbędzie się 13-14 maja w Poznaniu.

Müller w ''Graffiti'' odpowiada rzecznikowi PiS: Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus będzie kontynuowana Polsat News Polsat News