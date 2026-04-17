Katarzyna Zdanowicz z panelem inspirowanym programem "Prezydenci i Premierzy" na Impact'26
W dniach 13-14 maja w Poznaniu odbędzie się 11. edycja Impact - jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń biznesowych w Polsce. Interia nieprzerwanie od czterech lat wspiera medialnie tę platformę międzynarodowej debaty m.in. o przyszłości Polski. Jednym z punktów programu będzie wystąpienie Katarzyny Zdanowicz, dziennikarki Polsatu i Interii. 13 maja poprowadzi ona dyskusję, nawiązującą do programu "Prezydenci i Premierzy".
Na scenie Impact Katarzyna Zdanowicz porozmawia z byłymi prezydentami i premierami Polski:
Dyskusja będzie okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat gospodarczych i geopolitycznych wyzwań, przed którymi stoi Polska w dobie dynamicznych zmian na świecie. Rozmowa zostanie poprowadzona w ramach ścieżki tematycznej "Digital Future".
Impact'26. Katarzyna Zdanowicz na jednym z najważniejszych wydarzeń
Spotkanie na Impact'26 nawiązuje do programu publicystycznego "Prezydenci i Premierzy", emitowanego w każdą sobotę o godzinie 19:10 w Polsat News.
Interia od czterech lat wspiera medialnie Impact. Jako patron wydarzenia uruchomi specjalne studio, w którym dziennikarze portalu (Interia Wydarzenia i Interia Biznes) porozmawiają z przedstawicielami wielkiego biznesu, polityki oraz nauki o sukcesach gospodarczych Polski, jej miejscu w Unii Europejskiej i NATO, a także nowych technologiach i rozwoju AI. Branding Interii wpisze się w krajobraz całego wydarzenia.
Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stanowi platformę międzynarodowej debaty pomiędzy liderami:
- biznesu,
- administracji publicznej,
- świata nauki,
- technologii
- i kultury.
Tegoroczna 11. edycja wydarzenia odbędzie się 13-14 maja w Poznaniu.