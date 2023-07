Kasjerki z Biedronki mają dość. "To chore"

Wiele sklepów Biedronka na czas wakacji pracuje do nocy. Niektóre z nich działają całodobowo. Dotyczy to jednak nie tylko miejscowości wypoczynkowych, ale i dużych miast. Nie podoba się to niektórym kasjerkom znanej sieci. - To naprawdę chore - powiedziała "Gazecie Wyborczej" pracownica jednej z placówek w Łodzi. Na zarzuty odpowiedzieli przedstawiciele Jeronimo Martins Polska. Podkreślili, że pracownicy otrzymują dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych.

