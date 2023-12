Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to odpowiedź na wniosek złożony przez Zbigniewa Ziobrę jeszcze w listopadzie 2021 roku.

Ziobro zaskarżył również art. 39 statutu TSUE który upoważnia prezesa TSUE lub sędziego tego Trybunału do nałożenia na kraj członkowski środków tymczasowych, odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP .

Unijne kary finansowe dla Polski. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

Rozpatrywanie tego wniosku przez TK w pełnym składzie rozpoczęło się 19 października 2022 roku, jednak ze względu na kryzys w Trybunale i spory między jego członkami terminy rozpraw były wielokrotnie przekładane. We wtorek 21 listopada TK dokończył rozprawę i najpierw odroczył wydanie orzeczenia do czwartku 30 listopada, a następnie do wtorku 5 grudnia.