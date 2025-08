Karol Nawrocki złożył obietnicę polskim żołnierzom. Stanowcze słowa

- Wasz prezydent nigdy, obiecuję to, nigdy nie powie do was: "naprzód". Zawsze będę mówił do was: "za mną" - powiedział Karol Nawrocki, zwracając się do polskich żołnierzy w czasie przemówienia przy przejmowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. Nowy prezydent obiecał również zwiększenie liczebności polskiej armii do 300 tysięcy.