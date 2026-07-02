W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę z 29 maja 2026 roku dotyczącą reformy edukacji oraz podjął decyzje w sprawie siedmiu innych aktów prawnych.

Spośród ośmiu ustaw pięć zostało podpisanych przez prezydenta, dwie zawetowane, a jedna skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

Środowiska uczniowskie skrytykowały decyzję prezydenta o odrzuceniu ustawy dotyczącej powołania rzeczników praw uczniowskich oraz zmian w systemie karania uczniów.

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Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie łącznie ośmiu ustaw - pięć z nich zostało przez niego podpisanych, dwie zawetowane, a jedna skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

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Wśród aktów przyjętych przez głowę państwa znalazła się ustawa wprowadzająca regulacje dotyczące spółdzielni uczniowskich, ustawa metropolitalna dla Pomorza, ustawa wzmacniająca ochronę praw obywateli w postępowaniu karnym, ustawa dotycząca Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz ustawa upraszczająca przepisy w sektorze energetycznym.

Karol Nawrocki zdecydował ws. ośmiu ustaw. Są weta

Prezydent zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej jednego aktu prawnego, dotyczącego zmian w przepisach o podatku akcyzowym, argumentując, że jest to kolejna zmiana tych przepisów w krótkim czasie, a przedsiębiorcy otrzymują zaledwie dwa tygodnie na dostosowanie się do nowych regulacji.

Nawrocki zawetował także dwie ustawy - o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz reformę systemu edukacji. Druga z nich to przyjęta pod koniec maja ustawa dotycząca instytucji rzeczników praw uczniowskich.

Głowa państwa argumentowała, że choć ochrona praw uczniów jest ważnym celem, to proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. W ocenie prezydenta ustawa zamiast wzmacniać ochronę uczniów zwiększy biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty.

Polityk ocenił, że powstanie "szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów". - Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu - mówił prezydent.

Reforma edukacji z wetem prezydenta. Jest reakcja uczniów

Na decyzję Nawrockiego natychmiast zareagowały środowiska uczniowskie. "Wetując fundamentalną, wyczekiwaną reformę praw ucznia, prezydent podjął decyzję skrajnie tchórzliwą, szkodliwą i głęboko niesprawiedliwą. To nic innego jak brutalny, czysto polityczny mord na podmiotowości oraz godności młodych ludzi" - wskazał w oświadczeniu Paweł Mrozek.

Założyciel "Akcji Uczniowskiej" argumentował, że choć nie wszystkie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej zasługują na poparcie, ta konkretna ustawa jest wynikiem wieloletniego dialogu społecznego i ciężkiej pracy środowisk związanych z edukacją.

"Karol Nawrocki jednym podpisem wrzucił ten wieloletni, tytaniczny wysiłek tysięcy młodych ludzi bezpośrednio do śmietnika" - czytamy.

Przyjęta przez Sejm pod koniec maja ustawa wprowadzała m.in. obowiązek powoływania rzeczników praw uczniowskich od 1 września 2028 r., zakładała wyłączenie reżimu decyzji administracyjnej dla większości kar wymierzanych uczniom przewidzianych w ustawie oraz skracała okres przechowywania w aktach osobowych ucznia informacji o nałożonej karze.





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