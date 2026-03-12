- W świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym interesie Rzeczypospolitej. W horyzoncie jutra, a nie tylko tu i teraz. Z taką perspektywą podjęliśmy jako wspólnota decyzję o wejściu do NATO, której 27. rocznicę dziś obchodzimy - mówił prezydent Karol Nawrocki w orędziu.

Program SAFE. Karol Nawrocki wygłosił orędzie

Prezydent przypominał, że na jego biurko trafiła ustawa dotycząca europejskiego mechanizmu SAFE.

- Wokół tej sprawy pojawiło się wiele emocji. Jednak odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącą polityką. Sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu, ani jednej kadencji. To jest sprawa przyszłości państwa polskiego - oświadczył Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że "od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości". - Dlatego zwołałem specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tym temacie, odbyłem szereg spotkań i rozmów z ekspertami oraz zainicjowałem specjalne poprawki do tej ustawy w procesie legislacyjnym - wymieniał Nawrocki.

- Uznałem za konieczne przyjęcie drogi szerokiego, ponadpartyjnego dialogu. Niestety odrzucono zasadniczą część proponowanych zmian - oznajmił prezydent.

Jak stwierdził, "rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy". - Postanowiono tę sprawę wykorzystać do eskalacji społecznej, polaryzacji i budowania podziałów między Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i trzeba to powiedzieć jasno - to niemądre. Musi tu przyjść opamiętanie i zrozumienie, że rujnowanie porozumień w tych zasadniczych kwestiach, to działanie wbrew interesowi Polski. Cieszyć się z tego mogą nasi wrogowie - ocenił prezydent.

Karol Nawrocki zdecydował w sprawie unijnego SAFE

- Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 mld złotych. Polacy będą więc musieli zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe - mówił Karol Nawrocki.

Według prezydenta "można to porównać do kredytów frankowych". - Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły, tak bardzo, że prowadziło to do potężnych, finansowych kryzysów - ocenił Nawrocki.

- Politycy, którzy teraz chcą pożyczki SAFE muszą pamiętać: ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki. Dzisiejszy 18-latek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu. Dług można zaciągnąć w jeden dzień, ale spłacać go będą całe pokolenia - powiedział prezydent.

Więcej informacji wkrótce

"To wygląda jak kabaret". Wiceminister obrony o projekcie prezydenta Polsat News Polsat News