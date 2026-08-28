Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kolejnych ustaw. Są trzy weta

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Wśród zawetowanych przez Karola Nawrockiego ustaw znalazły się te dotyczące państwowego e-dziennika dla szkół, programów ochrony powietrza przygotowywanych przez samorządy oraz prawa energetycznego.

- Niestety po raz kolejny trafiają na moje biurko ustawy przygotowane w pośpiechu, bez odpowiednich konsultacji i bez odpowiedzi na podstawowe pytania. Pierwsza z nich dotyczy państwowego e-dziennika dla szkół - mówił prezydent w opublikowanym nagraniu.

- Sam pomysł e-dziennika nie jest problemem. Problemem jest sposób, w jaki państwo chce go wprowadzić. Sama idea wprowadzania cyfrowych rozwiązań w postaci e-dziennika jest słuszna i powinna być realizowana. Niezrozumiały jest jednak sposób podejścia Ministerstwa Edukacji do realizacji wdrożenia - tłumaczył Nawrocki, dodając, że przeciwko tej ustawie wystąpiły środowiska nauczycielskie.

- Zarówno "Solidarność", jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazują, że zabrakło prawdziwych konsultacji z ludźmi, którzy będą z tego systemu korzystać każdego dnia - podkreślił prezydent.

Więcej informacji wkrótce.