Informacje o podpisaniu 10 ustaw prezydent Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych. Jak stwierdził, wśród nich znajduje się "szczególny projekt" - ustawa o obronie polskiej ziemi.

Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw zabrakło tej dotyczącej wzbudzającego kontrowersje na polskiej scenie politycznej programu SAFE. Decyzja w tej sprawie musi zapaść do 20 marca.

Karol Nawrocki zdecydował ws. 10 ustaw. "Wśród nich znajduje się projekt szczególny"

"To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim" - powiedział Nawrocki.

Prezydent wskazał, że jego inicjatywa ustawodawcza, przy poparciu parlamentarzystów, wprowadza rozwiązanie, które "na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce".

"Polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. Z jednej strony uderzą w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej - niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu" - stwierdził.

Nawrocki zapowiedział, że będzie "jak do tej pory podejmował działania we współpracy ze środowiskami rolniczymi, które będą zapobiegać kryzysowi na polskiej wsi".

Konflikt Nawrocki - Tusk. "Próby przykrywania własnej niekompetencji"

Prezydent Nawrocki odniósł się także do kwestii współpracy z rządem, podkreślając, że podpisał już 167 ustaw, czego "zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu".

- Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez Prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami - stwierdził.

Nawrocki podkreślił także, że wśród rządowych propozycji zabrakło projektów dotyczących najważniejszych obietnic Koalicji 15 Października.

