Karol Nawrocki zdecydował ws. 10 ustaw. "Wśród nich znajduje się projekt szczególny"

Karol Nawrocki zdecydował w sprawie 10 ustaw
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu 10 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące ochrony polskiego rolnictwa, szkolnictwa wyższego i nauki oraz sytemu oświaty. - Wśród nich znajduje się projekt szczególny - stwierdził prezydent.
Informacje o podpisaniu 10 ustaw prezydent Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych. Jak stwierdził, wśród nich znajduje się "szczególny projekt" - ustawa o obronie polskiej ziemi.
Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw zabrakło tej dotyczącej wzbudzającego kontrowersje na polskiej scenie politycznej programu SAFE. Decyzja w tej sprawie musi zapaść do 20 marca.
"To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim" - powiedział Nawrocki.
Prezydent wskazał, że jego inicjatywa ustawodawcza, przy poparciu parlamentarzystów, wprowadza rozwiązanie, które "na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce".
"Polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. Z jednej strony uderzą w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej - niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu" - stwierdził.
Nawrocki zapowiedział, że będzie "jak do tej pory podejmował działania we współpracy ze środowiskami rolniczymi, które będą zapobiegać kryzysowi na polskiej wsi".
Konflikt Nawrocki - Tusk. "Próby przykrywania własnej niekompetencji"
Prezydent Nawrocki odniósł się także do kwestii współpracy z rządem, podkreślając, że podpisał już 167 ustaw, czego "zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu".
- Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez Prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami - stwierdził.
Nawrocki podkreślił także, że wśród rządowych propozycji zabrakło projektów dotyczących najważniejszych obietnic Koalicji 15 Października.
