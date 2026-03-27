Karol Nawrocki zdecydował. Pięć ustaw z podpisem prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu pięciu ustaw - poinformował rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Wśród nich znalazł się m.in. projekt dotyczący niekarania obywateli Polski biorących udział po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu pięciu ustaw przyjętych przez Sejm w lutym i marcu 2026 roku.
Wśród dokumentów, które podpisał prezydent Nawrocki, znalazły się projekty dotyczące usuwania skutków powodzi i prawa wodnego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zasad przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Głowa państwa zdecydowała także o złożeniu podpisu pod ustawą o niekaraniu obywateli Polski biorących udział po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją, a także tą dotyczącą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
To kolejne projekty, które zyskały aprobatę Nawrockiego. We wtorek Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o podpisaniu siedmiu projektów.
Przyjęte wtedy przepisy obejmują m.in. zmiany w podatkach, emeryturach, Krajowym Rejestrze Karnym, działalności kosmicznej oraz w systemie wsparcia rozwoju umiejętności w województwach.
W połowie marca z kolei Pałac Prezydencki poinformował o wecie prezydenta dotyczącym obszernej reformy procedury karnej. Leśkiewicz wyjaśnił wtedy, że niepodpisanie ustawy wynikało z "troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością".