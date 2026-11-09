"Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski starszemu posterunkowemu Jakubowi Kulikowi i starszemu posterunkowemu Arturowi Morańskiemu" - przekazał Bartosz Grodecki na platformie społecznościowej X.

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Jak dodał, funkcjonariusze zostaną odznaczeni za "wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę".

Strzelanina w Krakowie. Jakub Kulik i Artur Morański odznaczeni przez Nawrockiego

"Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania" - podkreślił polityk, dziękując policjantom za "zdecydowaną interwencję i gotowość do obrony innych" i życząc im szybkiego powrotu do zdrowia.

Jakub Kulik i Artur Morański pomogli ująć Michała Oksińskiego, który dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. To dzięki ich bohaterskiej postawie udało się zatrzymać zamachowca.

W trakcie pościgu obaj funkcjonariusze zostali ranni - w szczególnie złym stanie znajdował się Kulik, o którego życie długo walczyli lekarze. Policjanci przeszli operacje i zostali wybudzeni ze śpiączki. Stan jednego z nich pozostaje ciężki.

Kraków. Jakub Kulik i Artur Morański. Kim są bohaterscy policjanci?

Pochodzący z Bielska-Białej starszy posterunkowy Jakub Kulik jest byłym żołnierzem 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego oraz druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.

"Dziennik Polski" poinformował, że to on podszedł do zamachowca i oddał w jego kierunku strzały, a następnie osunął się na ziemię. Nagranie z jego heroicznego zachowania obiegło sieć. Według ustaleń portalu policjant dwa lata temu się ożenił i ma małe dziecko.

Artur Morański pochodzi z kolei ze wsi Powroźnik w województwie małopolskim. "Sądeczanin" poinformował, że to on sprawił, że napastnik z Krakowa padł na ziemię.

Portal, wraz z "Gazetą Krakowską", skontaktował się z sołtyską Powroźnika Krystyną Cieślik, która ujawniła, że 27-letni funkcjonariusz ponad rok temu wziął ślub i od kilku lat mieszka w Krakowie. We wsi w dalszym ciągu mieszkają jego rodzice i rodzeństwo.

Gibała chce uhonorować Kulika i Morańskiego. Jest wniosek

Uhonorować policjantów chce także prezydent Krakowa Łukasz Gibała. O swojej inicjatywie informował w mediach społecznościowych.

"Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych ludzi" - informował w niedzielę.

W dokumencie, którego zdjęcie uzupełniło wpis, mogliśmy przeczytać, że postawa funkcjonariuszy "jest przykładem najwyższych wartości, które powinny przyświecać w służbie publicznej".

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