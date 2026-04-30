Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. "Bardzo poważne wątpliwości"

W skrócie Karol Nawrocki zawetował ustawę Kodeks wyborczy oraz nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącą pozasądowych rozwodów.

Prezydent podpisał trzy inne ustawy dotyczące sportu, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz prawa lotniczego.

Donald Tusk skomentował decyzję o zawetowaniu nowelizacji dotyczącej pozasądowych rozwodów w poście na platformie X.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy przyjęte wcześniej przez parlament. Wśród nich znalazła się nowelizacja ustawy o sporcie (druk sejmowy nr 2162), zmiany w przepisach dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wraz z regulacjami towarzyszącymi (druk nr 2165), a także nowelizacja ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2236).

Zawetowane zostały przez niego ustawy Kodeks wyborczy i nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącej pozasądowych rozwodów, o czym poinformował w nagraniu w mediach społecznościowych.

W kwestii Kodeksu wyborczego prezydent podkreślił, że projekt ten "budzi wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego".

- Nie wzmacnia uczciwości wyborów. Nie zwiększa zaufania obywateli. Przeciwnie, rodzi uzasadnione obawy o możliwość politycznego wpływu tam, gdzie musi panować absolutna neutralność - wyjaśnił.

Prezydent zaznaczył, że "sednem problemu jest nowa instytucja sekretarza komisji wyborczej". - Na pierwszy rzut oka brzmi niewinnie, jednak sekretarz miałby być wskazywany przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Do tej pory podział funkcji w komisji wyborczej opierał się o demokratyczny wybór członków komisji i to bardzo słuszna idea - przypomniał Nawrocki.

- Duże wątpliwości budzi zakres kompetencji w funkcji sekretarza: To nie miał być zwykły urzędnik techniczny, to miał być w praktyce nadprzewodniczący komisji wyborczej. Nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą rodzić choćby cień podejrzeń o polityczne majstrowanie przy wyborach - zapewnił.

Prezydenckie weto dla rozwodu pozasądowego. "Małżeństwo w stylu Las Vegas"

Prezydent zawetował też nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącą pozasądowych rozwodów. - W tej sprawie moja decyzja była jednoznaczna. Nie dlatego, że państwo nie powinno usprawniać procedur, ale dlatego, że są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności - wyjaśnił.

Prezydent podkreślił, że "małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze", ale jednym z fundamentów życia społecznego. - Jest fundamentem rodziny, fundamentem wychowania dzieci, fundamentem trwania wspólnoty narodowej - dodał.

Nawrocki zaznaczył też, że ta ustawa "nie jest zmianą techniczną", lecz zmianą, która "obniża rangę instytucji", którą Konstytucja RP wprost chroni.

Prezydent skrytykował także argumenty finansowe zawarte w uzasadnieniu ustawy. Wskazano w nim, że nowe rozwiązania mogłyby przynieść gminom dodatkowe wpływy w wysokości około 14,5 mln zł rocznie. Nawrocki ocenił, że kwoty te - w przeliczeniu na pojedynczą gminę niewielkie - nie mogą stanowić uzasadnienia dla zmian o tak istotnych konsekwencjach społecznych.

Na zakończenie prezydent podkreślił, że rolą państwa jest ochrona rodziny, a nie ułatwianie jej rozpadu. Wskazał, że przy podejmowaniu decyzji kierował się także opiniami ekspertów, w tym Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie oraz Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".

"Małżeństwo w stylu Las Vegas - szybko zawarte i łatwe do zakończenia - może sprawdza się w filmach. W poważnym państwie prawo nie jest scenariuszem filmowym" - podsumował Nawrocki, deklarując wierność wartościom wynikającym z Konstytucji RP.

Decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji skomentował premier Donald Tusk we wpisie, który pojawił się na platformie X. W jego treści uderzył on w polityków Prawa i Sprawiedliwości. "Prezydent zawetował ustawę o rozwodzie pozasądowym. Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS" - napisał szef rządu.

