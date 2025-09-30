W skrócie Karol Nawrocki podczas rozmowy odpowiedział na pytania dotyczące woreczków nikotynowych. Wskazał m.in. czy próbował rzucać nałóg.

Prezydent podkreślił, że nie zaleca stosowania nikotyny i wskazywał, że wie, iż najlepiej byłoby nie korzystać z używek.

Nawrocki skomentował także zamieszanie w sieci po tym, jak skorzystał z woreczka nikotynowego podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet Karol Nawrocki zapytany został m.in. o pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Polsce. Jak zaznaczył prezydent, gdyby taka ustawa trafiła na jego biurko, musiałby się poważnie nad tym zastanowić.

- Ostatnia krótka piłka. Starałem się rzucić nikotynę, ale nie potrafię, tak czy nie? - zapytał Nawrockiego dziennikarz. Pytanie związek ma z obrazkami, jakie obiegły sieć podczas jednej debat z prezydenckich. Podczas transmisji na żywo Nawrocki zażył snusa - używkę nikotynową, którą wkłada się pod wargę. Podobne nagrania pojawiły się też w USA, gdzie prezydent brał udział ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

- Nie, nie staram się rzucić nikotyny. Gdy zacznę rzucać, to ją rzucę, bo mam bardzo silną wolę. Ale nikomu nie polecam stosowania nikotyny. Lepiej żyć bez tego - odparł Nawrocki.

- Jest to dozwolone, powszechnie dostępne na stacjach benzynowych, w wielu sklepach różnych sieci - tłumaczył prezydent, zapytany, co zażywał podczas wspomnianej wyżej wizyty w USA.

- To jest w ogóle zabawne, że woreczek nikotynowy wywołuje tyle zainteresowania, podczas gdy na forum ONZ w wielu miejscach, wiele osób, wielu delegatów, pali sobie papierosy, cygara - zauważył Nawrocki. Według niego więc jest taka próba, by pokazać, że papieros jest w porządku, a gdy ktoś zażywa woreczek nikotynowy, "to powstaje wielkie pytanie i straszna tragedia". - To jest śmieszne - powiedział. Podkreślił też kolejny raz, że "najlepiej nic nie palić, nic nie zażywać".

- Co panu daje woreczek nikotynowy, jakiegoś kopa? - dopytywał Rymanowski.

- Ja nigdy nie paliłem, teraz za sprawą kolegów ze służb przywykłem do tych woreczków. Kopa? Raczej nie daje. Jest uzupełnieniem może, w pewnym sensie, niedoborów nikotyny. Kiedyś to rzucę - powiedział Nawrocki.

Nawrocki, zapytany czy po zażyciu używki czuje się lepiej, odparł: - Nie wiem, czy czuję się lepiej. Lepiej czuję się po treningu, jak endorfiny we mnie krążą - ocenił prezydent.

Rymanowski wskazał w Radiu Zet, że "ta sprawa może jest śmieszna", ale interweniuje w tym przypadku europoseł Krzysztof Brejza. - Jego żona jest oburzona, że polski prezydent na forum ONZ zażywa używki - dodał dziennikarz.

- Musi pan poseł sobie jakoś z tym poradzić, cała rodzina państwa Brejzów musi sobie z tym problemem jakoś poradzić. Na wszystkie pytania wysłane do Pałacu Prezydenckiego odpowiemy - odparł krótko Karol Nawrocki. - Niech zajmą się poważnymi, twardymi używkami (...). O moje zdrowie proszę się nie martwić - dorzucił.

