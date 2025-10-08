Karol Nawrocki zabrał głos ws. KRRiT. "Nie potwierdzam"

Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie w związku z odrzuceniem przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku.

Odrzucone sprawozdania KRRiT. Prezydent zgłasza sprzeciw

Pismo podpisane przez głowę państwa opublikował na platformie X szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Prezydent zaznaczył, że "kategorycznie nie zgadza się" z argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat, która była podstawą do odrzucenia sprawozdania KRRiT.

"W związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - oświadczył.

Zamieszanie ws. KRRiT. Czy kadencja członków wygasła?

Zgodnie z zapisami konstytucji, w przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat, kadencja wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa w ciągu 14 dni od dnia podjęcia ostatniej uchwały.

Jednocześnie, na mocy art. 12 ust. 5, wygaśnięcie kadencji nie następuje automatycznie - wymaga potwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne oświadczenie ws. członków KRRiT wydała w sierpniu 2024 roku kancelaria byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak przekazano, prezydent "nie podzielił stanowiska przedstawionego w uchwałach Sejmu i Senatu", a tym samym "nie następuje wygaśnięcie kadencji wszystkich członków KRRiT".

