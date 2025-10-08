Karol Nawrocki zabrał głos ws. członków KRRiT. "Nie potwierdzam"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków KRRiT, mimo odrzucenia sprawozdania Rady przez Sejm i Senat.

Zgodnie z konstytucją, wygaśnięcie kadencji członków KRRiT wymaga potwierdzenia przez Prezydenta RP.

Sejm i Senat zarzucają KRRiT brak neutralności politycznej i krytykują jej działalność w czasie rządów PiS.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie w związku z odrzuceniem przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku.

Pismo podpisane przez głowę państwa opublikował na platformie X szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Rozwiń

Prezydent zaznaczył, że "kategorycznie nie zgadza się" z argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat, która była podstawą do odrzucenia sprawozdania KRRiT.

"W związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - oświadczył.

Odrzucone sprawozdania KRRiT. Prezydent zgłasza sprzeciw

Zgodnie z zapisami konstytucji, w przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat, kadencja wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa w ciągu 14 dni od dnia podjęcia ostatniej uchwały.

Jednocześnie, na mocy art. 12 ust. 5, wygaśnięcie kadencji nie następuje automatycznie - wymaga potwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne oświadczenie ws. członków KRRiT wydała w sierpniu 2024 roku kancelaria byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak wówczas przekazano, prezydent "nie podzielił stanowiska przedstawionego w uchwałach Sejmu i Senatu", a tym samym "nie następuje wygaśnięcie kadencji wszystkich członków KRRiT".

Przypomnijmy, że podczas debat w Sejmie i Senacie nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2023 rok, przedstawiciele koalicji rządowej krytykowali ówczesny skład KRRiT za naruszenia zasady, zgodnie z którą Rada "stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji".

Ponadto parlamentarzyści zarzucali Radzie polityczną stronniczość w odniesieniu do nadawców publicznych oraz ich programów informacyjnych w okresie rządów PiS, podkreślając, że działania KRRiT nie były neutralne wobec politycznych nadawców i treści medialnych.

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. To nacisk na realizację Zielonego Ładu Polsat News Polsat News