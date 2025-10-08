Karol Nawrocki zabrał głos ws. członków KRRiT. "Nie potwierdzam"

Nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - napisał prezydent Karol Nawrocki. Jak podkreślił w oświadczeniu, "kategorycznie nie zgadza się" z odrzuceniem sprawozdania Rady przez Sejm i Senat. Pismo podpisane przez głowę państwa opublikował w mediach społecznościowych prezydencki minister Zbigniew Bogucki.

Karol Nawrocki zabrał głos ws. wygaśnięcia kadencji członków KRRiT
Karol Nawrocki zabrał głos ws. wygaśnięcia kadencji członków KRRiT

  • Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków KRRiT, mimo odrzucenia sprawozdania Rady przez Sejm i Senat.
  • Zgodnie z konstytucją, wygaśnięcie kadencji członków KRRiT wymaga potwierdzenia przez Prezydenta RP.
  • Sejm i Senat zarzucają KRRiT brak neutralności politycznej i krytykują jej działalność w czasie rządów PiS.
Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie w związku z odrzuceniem przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku.

Pismo podpisane przez głowę państwa opublikował na platformie X szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Prezydent zaznaczył, że "kategorycznie nie zgadza się" z argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat, która była podstawą do odrzucenia sprawozdania KRRiT.

"W związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - oświadczył.

Odrzucone sprawozdania KRRiT. Prezydent zgłasza sprzeciw

Zgodnie z zapisami konstytucji, w przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat, kadencja wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa w ciągu 14 dni od dnia podjęcia ostatniej uchwały.

Jednocześnie, na mocy art. 12 ust. 5, wygaśnięcie kadencji nie następuje automatycznie - wymaga potwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne oświadczenie ws. członków KRRiT wydała w sierpniu 2024 roku kancelaria byłego prezydenta Andrzeja DudyJak wówczas przekazano, prezydent "nie podzielił stanowiska przedstawionego w uchwałach Sejmu i Senatu", a tym samym "nie następuje wygaśnięcie kadencji wszystkich członków KRRiT".

    Przypomnijmy, że podczas debat w Sejmie i Senacie nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2023 rok, przedstawiciele koalicji rządowej krytykowali ówczesny skład KRRiT za naruszenia zasady, zgodnie z którą Rada "stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji".

    Ponadto parlamentarzyści zarzucali Radzie polityczną stronniczość w odniesieniu do nadawców publicznych oraz ich programów informacyjnych w okresie rządów PiS, podkreślając, że działania KRRiT nie były neutralne wobec politycznych nadawców i treści medialnych.

