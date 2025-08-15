Karol Nawrocki z jasnym stanowiskiem w sprawie NATO. "Do tego będę dążył"

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego stwierdził, że "15 sierpnia budzi w nas co roku wielkiego ducha wolności i zwycięstwa".

- Każdego roku 15 sierpnia w nas, we współczesnym narodzie polskim rodzi się duch zwycięzców, duch narodu dumnego, gotowego do walki o najważniejsze dla nas wartości, niezależnie od szans na zwycięstwo - zaznaczył.

Karol Nawrocki w czasie Święta Wojska Polskiego. "Najsilniejsza armia NATO"

Nawrocki kontynuował, że zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku zostawiło Polakom "piękną, ważną lekcję, świadectwo i głębokie dziedzictwo, które musimy czytać".

- 15 sierpnia budzi w nas regularnie, co roku, wielkiego ducha wolności i zwycięstwa, a sam sierpień jest miesiącem bardzo szczególnym w naszej narodowej pamięci, bo w roku 1920 wygraliśmy z sowiecką, bolszewicką antycywilizacją. Dla Polski, dla Europy, dla świata było to zwycięstwo - dodał.

Prezydent powiedział także, że polska armia powinna zostać w krótkim czasie pierwszą najsilniejszą armią NATO w Europie. Jak zadeklarował, przez najbliższe lata będzie do tego dążył.

- Dbanie o niepodległość jest dziś naszym najważniejszym zadaniem (...) Musimy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska była bezpieczna, a Wojsko Polskie i polskie siły zbrojne mogły się rozwijać i modernizować, i żebyśmy mogli mieć coraz więcej żołnierzy - oświadczył.

- Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata - zadeklarował.

Wskazał przy tym, że zwycięska Bitwa Warszawska sprzed 105 lat mówi, że Polska wygrała dzięki jedności i wspólnocie, nie tylko partii politycznych, ale wspólnocie grup społecznych, w tym chłopów, studentów, żołnierzy i ochotników. Dodał, że bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego, na co - jak zapewnił - nigdy jako prezydent nie pozwoli.

Karol Nawrocki zwrócił się do Donalda Tuska. "Skończenie rozmów"

W swoim przemówieniu poprzedzającym defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie prezydent podkreślił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX w. pokonana została przez Japonię, a w 1920 r. rozbita przez Polaków.

- A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności - mówił prezydent. - W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski - dodał.

Nawrocki zwrócił się również do premiera Donalda Tuska, że będzie domagał się "skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność".

Jak powiedział prezydent, będzie konsekwentnie powtarzał, że historia i narodowa pamięć, a także nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie.

Oprócz tego polityk zachęcał premiera do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania w sprawie bezpieczeństwa.

- Będę dążyć do tego i już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, byśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera. Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera. Konstytucja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej da na lata, a może na dekady, poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie - oświadczył Nawrocki.

