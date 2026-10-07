W skrócie Podczas wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Mannym Pacquiao w ringu bokserskim.

Karol Nawrocki trenował boks z byłym mistrzem świata, a nagranie z tego wydarzenia trafiło do mediów społecznościowych.

Manny Pacquiao ma na koncie 73 pojedynki bokserskie, z których 62 wygrał, w tym 39 przez nokaut.

Prezydent Nawrocki napisał po spotkaniu, że Pacquiao obecnie walczy z ubóstwem, kierując odpowiednim urzędem.

Wizyta Nawrockiego na Filipinach jest pierwszą taką w historii polskiej prezydentury.

Podczas wizyty podpisano umowę o współpracy w sprawach karnych i rozmawiano o gospodarce, obronie oraz bezpieczeństwie.

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W środę media społecznościowe obiegło nagranie z trwającej wizyty Karola Nawrockiego na Filipinach. Widać na nim, jak prezydent trenuje boks z byłym filipińskim senatorem Mannym Pacquiao.

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Filipińczyk w przeszłości był jednym z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Jako jedyny zdobył mistrzostwo świata w ośmiu kategoriach wagowych. W sumie w karierze stoczył 73 walki, z czego 62 wygrał (39 przez nokaut - red.), osiem przegrał, a trzy zremisował.

"To był zaszczyt szkolić Jego Ekscelencję Karola Nawrockiego, prezydenta Polski" - napisał filipiński mistrz bokserski, publikując nagranie z treningu w mediach społecznościowych.

Spotkanie skomentował również sam Nawrocki. "Spotkałem się (...) z byłym senatorem Mannym Pacquiao, który kiedyś walczył w ringu, a dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowości służenia innym" - napisał prezydent na portalu X.

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Karol Nawrocki na Filipinach. Pierwsza taka wizyta w historii

Karol Nawrocki wraz z żoną przebywa z wizytą na Filipinach. To pierwszy raz w historii, gdy polski prezydent odwiedza ten azjatycki kraj.

Podczas wizyty Nawrocki spotkał się nie tylko z Pacquiao. We wtorek rozmawiał z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. W trakcie spotkania podpisano umowę międzynarodową o współpracy obu państwa w sprawach karnych.

Rozmawiano również na tematy gospodarcze, kwestie dotyczące współpracy obronnej i bezpieczeństwa. Nawrocki zadeklarował, że Polska jest zainteresowana podniesieniem relacji z Filipinami do rangi partnerstwa strategicznego.

W środę prezydent wziął udział w Polsko-Filipińskim Szczycie Biznesowym IT, wygłosił przemówienie na Uniwersytecie im. Świętego Tomasza oraz spotkał się Polakami mieszkającymi na Filipinach.

W czwartek, ostatnim dniu wizyty, Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą im. płk. J. Villamora. Stacjonują w niej śmigłowce Black Hawk należące do Filipińskich Sił Powietrznych, które wyprodukowano w PZL Mielec.



