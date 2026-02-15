Karol Nawrocki wspomniał o Waldemarze Żurku. Nazwał go "prawnym terrorystą"

W skrócie Karol Nawrocki podczas programu w Polsat News określił ministra Żurka jako "prawnego terrorystę" i skomentował ustawę o KRS.

W rozmowie poruszono kwestie relacji polsko-amerykańskich, obniżki cen prądu oraz "wschodnich kontaktów" Włodzimierza Czarzastego.

Prezydent odniósł się również do sprawy Zbigniewa Ziobry, wskazując, że nie widzi szans na uczciwy proces byłego ministra sprawiedliwości w Polsce.

Karol Nawrocki w niedzielny poranek był gościem w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". W jego trakcie poruszono temat m.in. obietnicy wyborczej prezydenta z czasów zeszłorocznej kampanii.

- Ludzie powinni być dzisiaj zawiedzeni tym, jak kwestia cen prądu jest upolityczniona przez polski parlament i pytać marszałka Sejmu, dlaczego mrozi najlepszą gotową ustawę do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. - odpowiedział Karol Nawrocki na pytanie Bogdana Rymanowskiego.

Prezydent dodał następnie, że jego rozwiązania dotyczące cen prądu były przygotowywane z ekspertami. - Zostały przygotowane dokładnie w listopadzie 2025 roku, aby były gotowe w tym terminie, który obiecałem Polakom - podkreślił.

Karol Nawrocki o "wschodnich kontaktach" Włodzimierza Czarzastego

Kolejnym z tematów rozmowy była kwestia poruszonego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego tematu "wschodnich kontaktów" Włodzimierza Czarzastego. Prezydent po raz kolejny zaznaczył, że sprawa ta nie jest elementem sporu między nim a marszałkiem Sejmu.

- Marszałek Sejmu jest o jedno bicie serca przed zostaniem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa jest po prostu ustrojowa - podkreślił.

- Ja chciałem dać panu marszałkowi szansę, żeby w jakimś sensie nas uspokoił, żeby powiedział, że być może złoży ankietę bezpieczeństwa, żeby opowiedział, jak to wygląda. No po to była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pan marszałek nie chciał rozmawiać, taką przyjął formułę - dodał Karol Nawrocki.

Prezydent: USA są bardzo ważnym sojusznikiem i partnerem Polski

Prezydent został także zapytany o niedawne zachowanie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rose'a.

- To nie jest dobre dla Polski, jeśli ambasador obcego państwa, nawet wielkiego mocarstwa, naszego przyjaciela, Stanów Zjednoczonych dyscyplinuje polskiego marszałka Sejmu. No ale nie jest też dobre, jeśli marszałek Sejmu, (...) robi wszystko, żeby dla drobnego interesu partyjnego i politycznego, dla słupków swojego środowiska politycznego, w sposób wyraźny dewastował relacje polsko-amerykańskie - mówił prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił przy tym, że "Stany Zjednoczone są naszym bardzo ważnym sojusznikiem i partnerem w zakresie militarnym, wojskowym, ekonomicznym, technologicznym".

- Poszukiwanie tego typu napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi, wchodzenie w pewne konteksty Unii Europejskiej i podkręcanie tego napięcia pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi nie jest dobre ani dla Polski, ani dla Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

Prezydent o przystąpieniu do Rady Pokoju. Zaapelował do premiera

W trakcie rozmowy poruszono również temat Rady Pokoju. Karol Nawrocki w tym miejscu postanowił zaapelować do Donalda Tuska o podjęcie decyzji w sprawie dołączenia do nowej inicjatywy Donalda Trumpa.

- Podejmij pan, panie premierze, decyzję, czy żeby Polska była w Radzie Pokoju, czy nie była, żebym ja mógł podjąć ostateczne decyzje. (...) Dziwi mnie, że premier Donald Tusk po prostu w tej sprawie nie chce podjąć decyzji, choćby negatywnej - mówił prezydent.

Karol Nawrocki był także pytany o to, czy podpisze ustawę dotyczącą programu SAFE. - Jeszcze mamy czas, jeszcze będą prace w Senacie nad tą ustawą - podkreślił.

- Przyglądamy się naprawdę ze świadomością, że dotyczy to bardzo newralgicznej części polskiego bezpieczeństwa - dodał.

W trakcie rozmowy pojawiła się ponadto kwestia sporu trwającego wewnątrz PiS. Prezydent nie zdecydował się jednak na skomentowanie tej sprawy, podkreślając, że nie angażuje się w tematy partyjne.

W reakcji na tę odpowiedź Bogdan Rymanowski postanowił dopytać Karola Nawrockiego, czy planuje on założyć własną partię. - Nie myślę o założeniu własnej partii, mój kalendarz jest wypełniony ciężką pracą dla Polski - odpowiedział prezydent.

"Śniadanie Rymanowskiego". Karol Nawrocki: Minister Żurek dał się poznać jako taki prawny terrorysta

W trakcie wywiadu nie zabrakło tematu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Głowa państwa pytana była o to, czy podpisze projekt przygotowany przez koalicję rządzącą. - Ustawa została przygotowana przez pana ministra Żurka, który dał się poznać jako człowiek, który nie szuka dialogu - rozpoczął Karol Nawrocki.

- Minister Żurek dał się poznać jako taki prawny terrorysta. (...) W Polsce nie mamy prokuratora krajowego działającego legalnie. Pan minister Żurek wydał rozporządzenia, które stały w kolizji z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, to wymagało reakcji kancelarii prezydenta - kontynuował.

- Spojrzę na tę ustawę. Wiem oczywiście, co się w niej znajduje. Ja nie jestem zwolennikiem oddawania kwestii układania polskich sądów przez środowisko sędziowskie - wyjaśnił.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Nawrocki: Nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce

Karol Nawrocki był również dopytywany o sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i uzyskanego przez niego azylu politycznego na Węgrzech. Prezydent stwierdził przy tym, że polityk "nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce". - Taki mamy stan. To skłoniło go do podjęcia takiej, a nie innej decyzji - zaznaczył.

W reakcji na odpowiedź prezydenta Rymanowski zapytał, czy gdyby Karol Nawrocki był w tej samej sytuacji, uciekłby na Węgry i poprosił o azyl. - Ja oczywiście nie wyobrażam sobie tego typu opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej, ale to jestem ja, to jest osobista, indywidualna decyzja każdego - odpowiedziała głowa państwa.

Dodajmy, że prezydent, pytany, czy jest gotów ułaskawić byłego ministra sprawiedliwości, odparł, że na razie nie ma takiego wniosku, więc jest to domena przyszłości.

