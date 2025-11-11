Karol Nawrocki wręczył Ordery Orła Białego. Dwóch odznaczonych

W skrócie Andrzej Poczobut i Waldemar Łysiak zostali odznaczeni Orderem Orła Białego podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ordery oraz inne odznaczenia państwowe wręczył prezydent, podkreślając ich znaczenie dla polskiej kultury, nauki i walki o prawa człowieka.

W obchodach mających miejsce we wtorek w różnych częściach kraju uczestniczyli także przedstawiciele świata polityki oraz Kościoła, a premier Donald Tusk przemówił podczas uroczystości w Gdańsku.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

- Jesteście inspiracją dla kolejnych pokoleń. Wpatrzeni są w was młodsi Polacy, starsi Polacy (...), to wielka odpowiedzialność - powiedział prezydent do uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. - Orzeł Biały łączy wszystkich polskich bohaterów - podkreślił prezydent.

Orderem Orła Białego odznaczeni zostali pisarz Waldemar Łysiak i dziennikarz Andrzej Poczobut

Waldemar Łysiak to pisarz, publicysta, autor m.in. książek poświęconych epoce napoleońskiej, a także historii sztuki. Odznaczony został "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej".

Drugim odznaczonym jest Andrzej Poczobut - dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, w 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i przetrzymywany w kolonii karnej w Nowopołocku. Order Orła Białego został mu przyznany "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych".

Podczas uroczystości Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że wkrótce będzie możliwe osobiste wręczenie odznaczenia Andrzejowi Poczobutowi. Prezydent zaznaczył, że Polska będzie zabiegać o jego uwolnienie.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Oprócz Łysiaka i Poczobuta oznaczeni zostali również:

Krzyż Oficerski Order Odrodzenia Polski - dziennikarz Przemysław Babiarz i fizyk Konrad Banaszek

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski i aktor Adam Woronowicz

Święto Niepodległości. Karol Nawrocki złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości

Karol Nawrocki złożył we wtorek, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wieńce przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W ceremonii towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka.

Następnie prezydent wraz z pierwszą damą wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny. Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC, a koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz kilkudziesięciu księży.

11 listopada. Uroczyste nabożeństwo w intencji ojczyzny. Prezydent zapalił Świecę Niepodległości

Oprócz pary prezydenckiej w nabożeństwie uczestniczyli: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przedstawiciele wojska, w tym m.in. zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Krzysztof Zielski oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. gen. Marek Sokołowski.

W trakcie mszy odmówiono "Akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej". Po raz dziewiąty zapłonęła Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie wolna. Świecę zapalił przed rozpoczęciem mszy prezydent Nawrocki.

W południe zaplanowano udział prezydenta w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Obchody Święta Niepodległości. Donald Tusk w Gdańsku, wspomniał o Pawle Adamowiczu

Premier Donald Tusk świętuje 11 listopada na Pomorzu. Szef rządu zabrał głos podczas obchodów w Gdańsku.

- Radujcie się, radujmy się wszyscy, bo Święto Niepodległości, dzień 11 listopada to dzień radości wszystkich Polek i Polaków - zaznaczył Tusk. - To właśnie tu, w Gdańsku po raz pierwszy słowo Solidarność wybrzmiało w sposób, który poruszył serca i umysły, nie tylko Polek i Polaków, ale całego świata - wspomniał.

Donald Tusk podczas obchodów Święta Niepodległości w Gdańsku Polsat News

- Kiedy blisko ćwierć wieku temu wspólnie z gospodarzem i gospodynią i śp. Pawłem Adamowiczem decydowaliśmy się na organizowanie pierwszej parady 11 listopada, tu w Gdańsku, nie sądziliśmy że ten radosny sposób, pełen uśmiechu i dobrych uczuć, radosny sposób obchodzenia Święta Niepodległości tak szybko przyniesie w całym kraju - przytoczył premier, wspominając tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

- To ważne, bo niepodległość jest dla wszystkich - przypomniał Donald Tusk.

