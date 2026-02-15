Karol Nawrocki w "Śniadaniu Rymanowskiego". Wspomniał o obniżce cen prądu

Karol Nawrocki w niedzielny poranek był gościem w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". W jego trakcie poruszono temat m.in. obietnicy wyborczej prezydenta z czasów zeszłorocznej kampanii.

- Ludzie powinni być dzisiaj zawiedzeni tym, jak kwestia cen prądu jest upolityczniona przez polski parlament i pytać marszałka Sejmu, dlaczego mrozi najlepszą gotową ustawę do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. - odpowiedział Karol Nawrocki na pytanie Bogdana Rymanowskiego

Prezydent dodał następnie, że jego rozwiązania dotyczące cen prądu były przygotowywane "od początku roku z ekspertami". - Zostały przygotowane dokładnie w listopadzie 2025 roku, aby były gotowe w tym terminie, który obiecałem Polakom - podkreślił.

Jednym z tematów rozmowy była także kwestia poruszonego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego tematu "wschodnich kontaktów" Włodzimierza Czarzastego. Prezydent po raz kolejny zaznaczył, że kwestia ta nie jest elementem sporu na między nim, a marszałkiem Sejmu.

- Marszałek Sejmu jest o jedno bicie serca przed zostaniem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa jest po prostu ustrojowa - podkreślił.

- Ja chciałem dać panu marszałkowi szansę, żeby w jakimś sensie nas uspokoił, żeby powiedział, że być może złoży ankietę bezpieczeństwa, żeby opowiedział, jak to wygląda. No po to była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pan marszałek nie chciał rozmawiać, taką przyjął formułę - dodał Karol Nawrocki.

Prezydent został także zapytany o niedawną reakcję premiera Donalda Tuska na zachowanie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rose'a.

- Stany Zjednoczone są naszym bardzo ważnym sojusznikiem i partnerem w zakresie militarnym, wojskowym, ekonomicznym, technologicznym. (...) I poszukiwanie tego typu napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi, wchodzenie w pewne konteksty Unii Europejskiej i podkręcanie tego napięcia pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi nie jest dobre ani dla Polski, ani dla Stanów Zjednoczonych - stwierdził prezydent.

Jeszcze przed emisją zapowiadano, że w trakcie transmisji prezydent będzie pytany m.in. o ostanie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, stosunki z USA, relacje z rządem czy kwestię sporu z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Wkrótce więcej informacji...

Kotula: Żałuję, że się rozstaliśmy z Partią Razem Polsat News Polsat News