Wydarzenie miało miejsce na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, pod pomnikiem wieszcza. Jako pierwsza głos zabrała pierwsza dama:

- Wszyscy czytamy dziś "Dziady" Adama Mickiewicza. Dzięki polskiej literaturze jesteśmy blisko. Narodowy wieszcz spogląda dziś na nas z pomnika. To wszystko właśnie od niego się zaczęło - pierwszą lekturą akcji był "Pan Tadeusz" - wspominała Marta Nawrocka.

- Dziękujemy, że jesteście z nami! - zaznaczyła Marta Nawrocka.

Narodowe Czytanie. Karol Nawrocki: Sprawia, że jesteśmy wspólnotą

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił z kolei, że "cała akcja odnosi się do tego, co najważniejsze - literatura, język polski, dziedzictwo narodowe". - To pomaga wspólnocie trwać przez wieki - mówił.

- Literatura przenosi polskość przez pokolenia; ma moc przenoszenia jej ponad granicami. Sprawia, że jesteśmy wspólnotą. Tworzy imaginarium, w którym jest miejsce dla przeszłości, przyszłości i teraźniejszości - kontynuował prezydent RP w swoim przemówieniu.

- "Dziady" mógł napisać tylko Adam Mickiewicz. To jedyny autor, który mógł połączyć tradycję, metafizykę, psychologię z mesjanistycznym, politycznym pragnieniem wolności. Cieszę się, że dziś spotykamy się w wokół tego dzieła - powiedział Nawrocki i jak zauważył, "często w zgiełku kłótni Narodowe Czytanie łączy nas w refleksji co w Polsce najważniejsze".

Prezydent zapowiedział, że lekturą w przyszłym roku będzie "Lord Jim" Josepha Conrada. Później para prezydencka przeczytała fragment "Dziadów".

Narodowe Czytanie. Poprzednie edycje

Narodowe Czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a rok później "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda z małżonką czytali "Lalkę" Bolesława Prusa, a w kolejnym roku - "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

W 2018 roku Narodowe Czytanie miało wyjątkowy charakter w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Para prezydencka zaprosiła wówczas do lektury "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, "Antologii niepodległości" - specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były nowele polskie - zbiór ośmiu utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego.

Lekturą w 2020 roku była "Balladyna" Juliusza Słowackiego, w 2021 roku "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, w roku 2022 czytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, a rok później "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. W 2024 roku w tysiącach miejsc w całej Polsce i na świecie odbyło się Narodowe Czytanie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W ubiegłym roku z kolei czytano poezję Jana Kochanowskiego. Wówczas Marta Nawrocka i Karol Nawrocki po raz pierwszy zainaugurowali akcję, która odbywała się w Ogrodzie Saskim w Warszawie.



