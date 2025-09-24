Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydent ujawnił szczegóły

Dawid Szczyrbowski
Piotr Białczyk

Dawid Szczyrbowski, Piotr Białczyk

Aktualizacja

Prezydent Polski Karol Nawrocki we wtorek wieczorem rozmawiał "w cztery oczy" ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. - Moje spotkanie odnosiło się do wystąpienia (Trumpa), które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie - tłumaczył Nawrocki podczas konferencji prasowej.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał "w cztery oczy" z Donaldem Trumpem
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał "w cztery oczy" z Donaldem TrumpemPolsat News

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki odbył prywatne spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, podczas którego omawiano wystąpienie amerykańskiego prezydenta i kwestie bezpieczeństwa.
  • Spotkanie miało miejsce podczas szczytu ONZ, gdzie Trump skrytykował politykę Zachodu wobec Rosji i Europy, a Nawrocki odniósł się do incydentów z rosyjskimi dronami nad Polską.
  • Karol Nawrocki podkreślił, że aktualny ład międzynarodowy jest zagrożony przez rosyjską agresję na Ukrainę, apelując do społeczności międzynarodowej o reakcję.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karolowi Nawrockiemu i Donaldowi Trumpowi podczas wizyty w Nowym Jorku towarzyszyły ich małżonki, Marta Nawrocka i Melania Trump.

"Relacje polsko-amerykańskie są w dobrych rękach" - podkreślił minister Marcin Przydacz, ilustrując swój wpis na platformie X wspólnym zdjęciem par prezydenckich.

Reporter Polsat News Piotr Witkowski ustalił, ze przywódcy Polski i USA odbyli rozmowę "w cztery oczy". Podczas spotkania z polskimi mediami Nawrocki zdradził, czego dotyczyło spotkanie.

- Moje spotkanie z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi, że było to świetne wystąpienie - tłumaczył. - (Trump - red.) Nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską - przekazał.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że w kuluarach szczytu ONZ prowadził również inne rozmowy. - Mogłem spotkać się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu inwestującego w Polsce - dodał, wskazując na biznesmenów z branży spożywczej, medycznej czy wojskowej.

"To jest żenujące, zawstydzające". Donald Trump w ONZ uderza w Europę

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych przylecieli do Nowego Jorku na jubileuszową 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Donald Trump na forum ONZ skrytykował m.in. w swojego poprzednika Joe Bidena. Poruszył także temat sankcji na Rosję. W tym kontekście skomentował ruchy Zachodu. - Sami finansują wojnę przeciwko sobie (...), to jest żenujące, zawstydzające - oceniał, mówiąc o zakupie ropy z Rosji. Przypomnijmy, w Europie surowiec ten pozyskują głównie Węgry i Słowacja.

- Staję w tym miejscu po raz pierwszy jako Prezydent RP i czuję oczywiście z tego powodu wielką dumę - powiedział w trakcie swojego przemówienia Karol Nawrocki.

Prezydent nawiązał do rosyjskich dronów, które wleciały ostatnio w polską przestrzeń powietrzną. - W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otwarcia ognia - zauważył.

Zobacz również:

W USA zginęli dwaj żołnierze Jednostki Wojskowej GROM
Polska

Polscy wojskowi zginęli za oceanem. Nowe informacje

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Karol Nawrocki o wojnie w Ukrainie. "Ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach"

    - Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale to także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach - mówił na forum ONZ Karol Nawrocki.

    Jak podkreślił, "świat wszedł w nową niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie twardo dość".

    - Zasada suwerenności? Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast prawa, próba użycia nagiej i brutalnej siły - konstatował Nawrocki, apelując o międzynarodową reakcję.

    Zobacz również:

    Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow
    Ukraina - Rosja

    Kreml uderza w Donalda Trumpa. "Poważny błąd"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucjaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze