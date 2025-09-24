Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydent ujawnił szczegóły

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki odbył prywatne spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, podczas którego omawiano wystąpienie amerykańskiego prezydenta i kwestie bezpieczeństwa.

Spotkanie miało miejsce podczas szczytu ONZ, gdzie Trump skrytykował politykę Zachodu wobec Rosji i Europy, a Nawrocki odniósł się do incydentów z rosyjskimi dronami nad Polską.

Karol Nawrocki podkreślił, że aktualny ład międzynarodowy jest zagrożony przez rosyjską agresję na Ukrainę, apelując do społeczności międzynarodowej o reakcję.

"Relacje polsko-amerykańskie są w dobrych rękach" - podkreślił minister Marcin Przydacz, ilustrując swój wpis na platformie X wspólnym zdjęciem par prezydenckich.

Reporter Polsat News Piotr Witkowski ustalił, ze przywódcy Polski i USA odbyli rozmowę "w cztery oczy". Podczas spotkania z polskimi mediami Nawrocki zdradził, czego dotyczyło spotkanie.

- Moje spotkanie z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi, że było to świetne wystąpienie - tłumaczył. - (Trump - red.) Nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską - przekazał.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że w kuluarach szczytu ONZ prowadził również inne rozmowy. - Mogłem spotkać się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu inwestującego w Polsce - dodał, wskazując na biznesmenów z branży spożywczej, medycznej czy wojskowej.

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych przylecieli do Nowego Jorku na jubileuszową 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Donald Trump na forum ONZ skrytykował m.in. w swojego poprzednika Joe Bidena. Poruszył także temat sankcji na Rosję. W tym kontekście skomentował ruchy Zachodu. - Sami finansują wojnę przeciwko sobie (...), to jest żenujące, zawstydzające - oceniał, mówiąc o zakupie ropy z Rosji. Przypomnijmy, w Europie surowiec ten pozyskują głównie Węgry i Słowacja.

- Staję w tym miejscu po raz pierwszy jako Prezydent RP i czuję oczywiście z tego powodu wielką dumę - powiedział w trakcie swojego przemówienia Karol Nawrocki.

Prezydent nawiązał do rosyjskich dronów, które wleciały ostatnio w polską przestrzeń powietrzną. - W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otwarcia ognia - zauważył.

Karol Nawrocki o wojnie w Ukrainie. "Ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach"

- Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale to także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach - mówił na forum ONZ Karol Nawrocki.

Jak podkreślił, "świat wszedł w nową niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie twardo dość".

- Zasada suwerenności? Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast prawa, próba użycia nagiej i brutalnej siły - konstatował Nawrocki, apelując o międzynarodową reakcję.

