Karol Nawrocki spotkał się z amerykańską Polonią. "Czuję dumę"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w USA wziął udział w mszy świętej w Dallas i spotkał się z Polonią, wręczając odznaczenia państwowe.

Nawrocki podkreślił znaczenie wspólnoty narodowej, wartości oraz historii Polaków, nawiązując do polskiej obecności w Teksasie już w XIX wieku.

Jimmy Mazurkiewicz otrzymał Krzyż Oficerski, a Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden i ks. Jacek Wesołowski zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent składa roboczą wizytę w USA, w niedzielę wziął udział w mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Następnie Karol Nawrocki spotkał się z Polonią i wręczył odznaczenia państwowe. Był to ostatni punkt wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent podkreślił, że polska wspólnota narodowa "oparta jest o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości".

Zwracając się do odznaczonych osób i pozostałych przedstawicieli Polonii, Nawrocki podziękował im "za niesienie Polski w sercu i w duszach i za to, że są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej".

Prezydent spotkał się z Polonią. "Dusza Teksasu jest podobna do naszej ojczyzny"

Prezydent podkreślił też znaczenie współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył, wolność jest "pewnym fundamentem działania" obu państw. - Dusza i atmosfera samego Teksasu jest podobna do naszej wspaniałej ojczyzny. Z jednej strony przywiązanie do wartości tradycyjnych, do historii, a z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym dowodem, otwartość na wyzwania XXI wieku - zauważył Nawrocki.

Zobacz również: Joanna Mazur

Przywołał też historię Polaków w Teksasie w I połowie XIX wieku. - Tutaj w Teksasie Polacy także dość szybko zapisali swoje karty (...) podczas wojny 1836 roku, w czasie trzech kolejnych krwawych bitew od Alamo przez Goliad do San Jacinto brali udział także polscy powstańcy listopadowi - przypomniał prezydent. Przywołał m.in. postać Feliksa Andrzeja Wardzińskiego, mówił także o kolejnych falach polskiej emigracji do USA w XIX i XX wieku.

Zwracając się do odznaczonych osób powiedział, że są "w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej". - Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - jest ambitna, jest przywiązana do tradycji i do wartości, ale jest też gotowa do tego, aby uczestniczyć w wyścigu XXI wieku, wyścigu gospodarczym, ekonomicznym czy przemysłu zbrojeniowego - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki w USA. Wręczył odznaczenia państwowe

Karol Nawrocki podczas spotkania odznaczył m.in. Jimmy'ego Mazurkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działalność polonijną.

Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden oraz ks. Jacek Wesołowski odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.

"Wydarzenia": Koszyk wielkanocny będzie droższy niż rok temu Polsat News