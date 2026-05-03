Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Komunikat KPRP
Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem, podczas której podziękował za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta - informuje Kancelaria Prezydenta RP. "Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie" - podkreślono.
Rozmowę przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych zorganizowano w niedzielę wieczorem. Tematem były m.in. szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa.
"Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko - amerykańskiego" - podkreślono w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.
"Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie" - przekazano.
Temat rozgorzał na nowo po ostatnim oświadczeniu Pentagonu. Departament Wojny USA poinformował, że w najbliższych miesiącach dojdzie do redukcji liczebności amerykańskiej armii w Niemczech z 35 tys. do 30 tys. wojskowych.
Nie wiadomo, gdzie Amerykanie wyślą swoich żołnierzy. Niewykluczone, że takim miejscem będzie Polska. W naszym kraju przebywa obecnie ok. 10 tys. amerykańskich oddziałów.
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Podziękował za uwolnienie Poczobuta
"Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta" - przekazała KPRP.
W niedzielę Poczobut, przedstawiciel mniejszości polskiej na Białousi, odebrał przyznany mu Order Orła Białego. Dziennikarz został zamknięty przez reżim Alaksandra Łukaszenki w kolonii karnej. Kilka dni temu odzyskał wolność po wymianie więźniów.
Poczobut zaznaczył, że odbiera wyróżnienie w imieniu wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.
- Jestem dumny, że mogę podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jego poprzednikowi Andrzejowi Dudzie, premierom Donaldowi Tuskowi i Mateuszowi Morawieckiemu za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość - podkreślił.