Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Komunikat KPRP

W skrócie Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem, podczas której podziękował za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta.

W komunikacie KPRP podkreślono wagę sojuszu polsko-amerykańskiego.

Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie.

Poczobut w niedzielę odebrał Order Orła Białego i podziękował osobom zaangażowanym w jego uwolnienie.

Rozmowę przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych zorganizowano w niedzielę wieczorem. Tematem były m.in. szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa.

"Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko - amerykańskiego" - podkreślono w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

"Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie" - przekazano.

Temat rozgorzał na nowo po ostatnim oświadczeniu Pentagonu. Departament Wojny USA poinformował, że w najbliższych miesiącach dojdzie do redukcji liczebności amerykańskiej armii w Niemczech z 35 tys. do 30 tys. wojskowych.

Nie wiadomo, gdzie Amerykanie wyślą swoich żołnierzy. Niewykluczone, że takim miejscem będzie Polska. W naszym kraju przebywa obecnie ok. 10 tys. amerykańskich oddziałów.

"Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta" - przekazała KPRP.

W niedzielę Poczobut, przedstawiciel mniejszości polskiej na Białousi, odebrał przyznany mu Order Orła Białego. Dziennikarz został zamknięty przez reżim Alaksandra Łukaszenki w kolonii karnej. Kilka dni temu odzyskał wolność po wymianie więźniów.

Poczobut zaznaczył, że odbiera wyróżnienie w imieniu wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.

- Jestem dumny, że mogę podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jego poprzednikowi Andrzejowi Dudzie, premierom Donaldowi Tuskowi i Mateuszowi Morawieckiemu za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość - podkreślił.

