W skrócie Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z przewodniczącą PE Robertą Metsolą o polityce klimatycznej, migracji, nowej perspektywie budżetowej UE oraz rozszerzeniu Wspólnoty.

Roberta Metsola spotkała się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem, z którym omówiła m.in. kwestie bezpieczeństwa Europy oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Podczas spotkania ze studentami w SGH przewodnicząca PE przyznała, że tempo transformacji klimatycznej w UE było zbyt szybkie i nie uwzględniało różnic między państwami.

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Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, czwartkowa rozmowa dotyczyła również rozszerzenia Unii Europejskiej o nowych członków.

"Rozmowa dotyczyła kwestii europejskich, m. in. polityki klimatycznej, migracji, nowej perspektywy budżetowej UE oraz procesu rozszerzania Wspólnoty o nowych członków" - poinformowano.

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Nawrocki rozmawiał z Metsolą. W tle kryzys wokół TK

Jeszcze przed przyjazdem Metsoli PAP informowała, powołując się na źródła zbliżone do europarlamentu, że jednym z tematów jej rozmów z prezydentem i premierem może być kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Według jednego ze źródeł agencji przewodnicząca PE miała z tego powodu rozważać odwołanie dwudniowej wizyty w Polsce. Ostatecznie zdecydowała się jednak przyjechać do Warszawy.

Wcześniej w czwartek Metsola spotkała się z Donaldem Tuskiem. Podsumowując rozmowę w mediach społecznościowych, podkreśliła potrzebę ograniczania barier dla rozwoju gospodarczego, wzmacniania konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy oraz dalszego wspierania Ukrainy.

Przewodnicząca PE rozmawiała tego dnia również ze studentami Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiadając na pytanie Energetyki24 dotyczące polityki klimatycznej i konkurencyjności przemysłu, przyznała, że przy wyznaczaniu tempa transformacji nie uwzględniono dostatecznie różnic między państwami członkowskimi.

- Posunęliśmy się za daleko i zbyt szybko - oceniła.

Metsola wskazywała, że rozwiązania odpowiednie dla zamożnych, wieloletnich członków UE nie muszą odpowiadać warunkom w nowszych państwach Wspólnoty. Jednocześnie podtrzymała poparcie dla celów klimatycznych i przekonywała, że można je pogodzić z rozwojem gospodarczym.

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Na piątek zaplanowano kolejne punkty wizyty Metsoli. O godz. 9 ma spotkać się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a o godz. 10 wygłosić przemówienie w polskim parlamencie.

Następnie, o godz. 10:25, przewidziano rozmowę z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

O godz. 11:30 przewodnicząca ma odebrać Nagrodę Orła Jana Karskiego przyznaną Parlamentowi Europejskiemu.



