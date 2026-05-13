W skrócie W Bukareszcie odbył się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki z udziałem liderów państw wschodniej flanki NATO, krajów nordyckich oraz Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki podkreślił kluczowe znaczenie jedności transatlantyckiej dla bezpieczeństwa regionu i zaznaczył, że rozluźnienie więzi z USA leży w interesie Rosji.

Podczas szczytu Karol Nawrocki spotkał się także z Wołodymyrem Zełenskim, a podczas rozmów wyrażono poparcie dla Ukrainy i zapowiedziano możliwość wizyty w Kijowie.

W środę w Bukareszcie rozpoczął się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki z udziałem liderów państw wschodniej flanki NATO oraz krajów nordyckich. W spotkaniu wziął udział także Karol Nawrocki.

- Jedność transatlantycka, odpowiedzialność i solidarność pozostają dziś najważniejszym warunkiem skutecznego odstraszania i utrzymania bezpieczeństwa całego regionu - podkreślił prezydent podczas wspólnej konferencji z Markiem Rutte i Nicusorem Danem.

Karol Nawrocki przestrzega NATO. "W interesie Rosji"

Polityk dodał, odnosząc się do napięć na linii Europa - USA, że rozluźnienie więzi między europejskimi stolicami a Waszyngtonem to działanie "w interesie Rosji".

- Kreml dąży do odbudowy stref wpływów, osłabienia spójności NATO właściwie każdego tygodnia czy każdego miesiąca oraz do podważania suwerenności i demokracji państw naszego regionu - zaznaczył.

Nawrocki podkreślił, że znaczenie relacji transatlantyckich jest kluczowe dla funkcjonowania Sojuszu. - My wszyscy trzej zgodziliśmy się, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych (...) i to wybrzmiewało niemal w każdym głosie naszej dzisiejszej dyskusji - zapewnił.

Zbigniew Ziobro w USA. Karol Nawrocki: Nie wpłynie to na relacje polsko-amerykańskie

W trakcie spotkania z mediami polski prezydent został zapytany o wyjazd byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do USA.

- Uznaję, że to jest rzecz odnosząca się do prywatnego życia i wypełnienia formularza wizowego. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie - podkreślił prezydent.

Polityk dodał, że ma nadzieje, iż "nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby to wprowadzać do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne".

Nawrocki stwierdził, że Ziobro opuścił Polskę, bo nie mógł tutaj liczyć na sprawiedliwy proces.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Rumunii oraz sekretarza generalnego NATO poinformowano także, że kolejny szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki w 2027 r. odbędzie się w Polsce.

Wojna w Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Przy okazji szczytu doszło także do spotkania prezydenta Polski z przywódcąUkrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki przekazał po jego zakończeniu, że został zaproszony do Kijowa i taka wizyta być może odbędzie się w przyszłym roku.

Kwestia toczącej się wojny na wschodzie Europy była omawiana podczas rozmów przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki.

"Zdecydowanie potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy, ponieważ to wsparcie jest również inwestycją w nasze własne bezpieczeństwo. (...) Należy zwiększyć presję na Rosję" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym po jego zakończeniu.

