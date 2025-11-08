Karol Nawrocki potwierdza udział w Marszu Niepodległości. "Do zobaczenia"
Karol Nawrocki potwierdził w sobotę, że weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie. - Spotkajmy się wszyscy jak co roku - zaapelował do Polaków.
W skrócie
- Karol Nawrocki oficjalnie potwierdził swój udział w Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie.
- Prezydent podkreślił znaczenie marszu i wyraził nadzieję na wspólne świętowanie ponad podziałami.
- Wcześniej nie było pewności, czy Nawrocki pojawi się osobiście.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami - powiedział Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym na portalu X.
- W tym roku marsz odbywa się pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę" - dodał prezydent.
Nawrocki zaprosił do udziału we wtorkowym marszu wszystkich Polaków. - Spotkajmy się wszyscy jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie - powiedział.
Marsz Niepodległości w Warszawie. Prezydent zapowiada udział
Wcześniej nie było wiadomo, czy prezydent zdecyduje się na bezpośredni udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. - Na tym etapie nie ma do zakomunikowania żadnej konkretnej decyzji, jeśli chodzi o udział bądź też brak udziału (prezydenta w Marszu Niepodległości - red.) - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zaznaczał jednocześnie, że w poprzednich latach Karol Nawrocki często brał w nim udział.
Sam prezydent wypowiadał się o Marszu w bardzo pozytywny sposób. "Piękną tradycją stał się już Marsz Niepodległości, organizowany w Warszawie i przyciągający szerokie środowiska patriotyczne, manifestujące swe przywiązanie do biało-czerwonej flagi narodowej" - napisał Karol Nawrocki w opublikowanym w sobotę artykule pt. "Święto wolnych Polaków" dla portalu "Wszystko co najważniejsze".