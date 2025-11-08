W skrócie Karol Nawrocki oficjalnie potwierdził swój udział w Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie.

Prezydent podkreślił znaczenie marszu i wyraził nadzieję na wspólne świętowanie ponad podziałami.

Wcześniej nie było pewności, czy Nawrocki pojawi się osobiście.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami - powiedział Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym na portalu X.

- W tym roku marsz odbywa się pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę" - dodał prezydent.

Nawrocki zaprosił do udziału we wtorkowym marszu wszystkich Polaków. - Spotkajmy się wszyscy jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie - powiedział.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Prezydent zapowiada udział

Wcześniej nie było wiadomo, czy prezydent zdecyduje się na bezpośredni udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. - Na tym etapie nie ma do zakomunikowania żadnej konkretnej decyzji, jeśli chodzi o udział bądź też brak udziału (prezydenta w Marszu Niepodległości - red.) - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zaznaczał jednocześnie, że w poprzednich latach Karol Nawrocki często brał w nim udział.

Sam prezydent wypowiadał się o Marszu w bardzo pozytywny sposób. "Piękną tradycją stał się już Marsz Niepodległości, organizowany w Warszawie i przyciągający szerokie środowiska patriotyczne, manifestujące swe przywiązanie do biało-czerwonej flagi narodowej" - napisał Karol Nawrocki w opublikowanym w sobotę artykule pt. "Święto wolnych Polaków" dla portalu "Wszystko co najważniejsze".

"Polityczny WF": Politycy PiS znajdą w USA schronienie przed prokuraturą? INTERIA.PL