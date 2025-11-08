Karol Nawrocki potwierdza udział w Marszu Niepodległości. "Do zobaczenia"

Karol Nawrocki potwierdził w sobotę, że weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie. - Spotkajmy się wszyscy jak co roku - zaapelował do Polaków.

- Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami - powiedział Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym na portalu X.

- W tym roku marsz odbywa się pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę" - dodał prezydent.

    Nawrocki zaprosił do udziału we wtorkowym marszu wszystkich Polaków. - Spotkajmy się wszyscy jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie - powiedział.

    Marsz Niepodległości w Warszawie. Prezydent zapowiada udział

    Wcześniej nie było wiadomo, czy prezydent zdecyduje się na bezpośredni udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. - Na tym etapie nie ma do zakomunikowania żadnej konkretnej decyzji, jeśli chodzi o udział bądź też brak udziału (prezydenta w Marszu Niepodległości - red.) - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zaznaczał jednocześnie, że w poprzednich latach Karol Nawrocki często brał w nim udział.

    Sam prezydent wypowiadał się o Marszu w bardzo pozytywny sposób. "Piękną tradycją stał się już Marsz Niepodległości, organizowany w Warszawie i przyciągający szerokie środowiska patriotyczne, manifestujące swe przywiązanie do biało-czerwonej flagi narodowej" - napisał Karol Nawrocki w opublikowanym w sobotę artykule pt. "Święto wolnych Polaków" dla portalu "Wszystko co najważniejsze".

