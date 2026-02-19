Karol Nawrocki podjął decyzję. Są kolejne weta prezydenta

Więcej informacji wkrótce...

- Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności" w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - poinformował Karol Nawrocki.

Prezydent argumentując swoją decyzję o zawetowaniu ustawy o KRS stwierdził, że wprowadza ona "segregację sędziów" oraz oddaje wymiar sprawiedliwości "w ręce politycznej grupy interesów".

- Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych. Bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów "naszych" i "obcych" - dodał Nawrocki.

Karol Nawrocki zawetował nowelę ustawy o KRS

Głowa państwa podkreśliła przy tym, że w polskim porządku prawnym "nie ma żadnych 'neo ani 'paleo' sędziów". - To czy ktoś jest sędzią wynika z konstytucji i ustaw. Ustawa jest w oczywisty sposób niezgodna z konstytucją i mogłaby być narzędziem do usunięcia sędziów, których obecna władza się obawia - tłumaczył.

Prezydent jednocześnie przedstawił własny projekt ustawy, którego celem jest "stabilność i realne skrócenie czasu postępowań".

- W związku z postępującym rozkładem wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej zapowiadałem, przedstawiam własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznaniu sprawy bez uzasadnionej zwłoki oparty na trzech konkretnych zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów - zapowiedział.

Karol Nawrocki dodał ponadto, że jeżeli "propozycje dialogu zostaną odrzucone", zwróci się do narodu z wnioskiem o "referendum o przywrócenie normalności w funkcjonowaniu sądów". - Niech zdecydują obywatele. To ich głos jest zawsze najważniejszy - podkreślił prezydent.

Prezydent Polski przeciwko programowi Aktywny Rolnik

Głowa państwa podjęła także decyzję o zawetowaniu ustawy dotyczącej programu Aktywny Rolnik. Karol Nawrocki stwierdził bowiem, że "pod ładną nazwą ustawy" ukryta została "brzydka prawda o proponowanych zmianach".

- Proponowane przepisy premiują wielkie podmioty, a od małych rolników wymagają udowadniania swojej "aktywności" poprzez skomplikowaną biurokrację - stwierdził prezydent.

Karol Nawrocki po raz kolejny podkreślił, że przepisy proponowane przez rząd prowadzą do dzielenia rolników na "lepszych i gorszych". - To nie jest reforma. To jest zagrożenie dla setek tysięcy rolniczych polskich rodzin i dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa - zaznaczył.

Karol Nawrocki podpisał również dwie inne ustawy

Prezydent w trakcie nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych jego Kancelarii poinformował ponadto o podpisaniu dwóch kolejnych ustaw - o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zmianach w pomocy obywatelom Ukrainy.

- Bezpieczeństwo cyfrowe jest dziś elementem bezpieczeństwa państwa. Ta ustawa wzmacnia mechanizmy obronne, poprawia współpracę instytucji i pozwala eliminować dostawców wysokiego ryzyka - argumentował Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił jednak, że musi także "zareagować na głos przedsiębiorców, którzy uważają, że ustawowe obowiązki stosowane wobec nich są nadmiarowe i nieproporcjonalne".

- Aspekt ten powinien zbadać Trybunał Konstytucyjny, dlatego w tej sprawie kierują wniosek o kontrolę następczą - dodał.

Karol Nawrocki o pomocy obywatelom Ukrainy. "Musi iść w parze z odpowiedzialnością"

W przypadku ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy prezydent podkreślił, że jego podpis pokazuje, że "konsekwencja w działaniu ma sens".

- Moja presja w tej sprawie - w tym wcześniejsze weto - zmusiły rząd do poprawy tego projektu i wprowadzenia zmian oczekiwanych przez wielu Polaków, a zgłoszonych przeze mnie - mówiła głowa państwa.

Karol Nawrocki ocenił, że to dowód na to, iż "stanowczość przynosi efekty". - Gdy ubiegałem się o urząd Prezydenta Rzeczpospolitej zobowiązałem się przywrócić równowagę w polsko-ukraińskich relacjach - przypomniał.

- Niezmiennie stoimy po stronie Ukrainy w jej walce przeciwko imperialnej Rosji. (...) Polska, jak żadne inne państwo zdała egzamin z solidarności, ale to, co było uzasadnione w chwili próby, z czasem zaczęło rodzić poczucie nierówności wobec polskich obywateli. Obiecałem zakończyć etap bezwarunkowych przywilejów. Dziś to zobowiązanie realizuję - powiedział prezydent.

- Nowa ustawa kończy pomoc interwencyjną i wprowadza zasady systemowe. Wsparcie - tak, przywileje kosztem Polaków - nie - mówił Karol Nawrocki, po czym dodał, że "świadczenia będą powiązane z pracą w Polsce i realizowanie obowiązku szkolnego przez dzieci".

Prezydent zaznaczył przy tym, że "pomoc musi iść w parze z odpowiedzialnością i wkładem w naszą wspólnotę".

Na sam koniec Karol Nawrocki podkreślił, że "państwo musi być przewidywalne, prawo musi być stabilne a obywatel musi być bezpieczny".

- Wszystkie podjęte decyzje są po to by chronić fundament Rzeczypospolitej - zaufanie obywatela do państwa. Wierzę, że ponad podziałami jesteśmy w stanie obronić to, co najważniejsze - stabilną, sprawiedliwą i bezpieczną Polskę - podsumował prezydent.

Karol Nawrocki zawetował wcześniej m.in. ustawy o kryptowalutach i języku śląskim

Przypomnijmy, że w zeszły czwartek Karol Nawrocki podpisał osiem oraz zawetował dwie inne ustawy. Wówczas wśród odrzuconych dokumentów znalazła się nowelizacja ustawy o nadaniu mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz ustawa o rynku kryptowalut.

Prezydent, komentując decyzję dotyczącą drugiego z wymienionych projektów, podkreślał, że otrzymał "taką są ustawę jak poprzednio, w której zmieniono tylko jeden detal".

- Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość - mówił odnosząc się do ustawy o kryptowalutach.

Ustawa zakładająca nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego była natomiast dziewiątą próbą legislacyjną w tej sprawie.

Dodajmy, że na początku roku Karol Nawrocki przekazał także informację o zawetowaniu ustawy cyfrowej, zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o rynku ubezpieczeń.

W przypadku ustawy cyfrowej głowa państwa argumentowała, iż DSA (Digital Services Act) zawierała "rozwiązania absurdalne", które miały - zdaniem prezydenta - oddać kontrolę nad treściami w internecie "urzędnikom podległym rządowi".

