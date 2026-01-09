"Są granice, których przekroczyć nie wolno. Dlatego zdecydowałem o trzech ustawowych wetach" - przekazał w piątek Karol Nawrocki na platformie X.

Prezydent opublikował wideo, w którym tłumaczy, że "gdy rząd pracuje dobrze, weta nie ma. Gdy prawo, które przygotowuje jest złe, weto jest konieczne".

Jedno z wet dotyczy ustawy cyfrowej. Jak mówi Karol Nawrocki zaproponowana ustawa o DSA (Digital Services Act) zawierała "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami w internecie "urzędnikom podległym rządowi".

- Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę, tym bardziej, że wykryto w niej możliwość finansowania tzw. "zaufanych sygnalistów", którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać "nieprawomyślne" treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają" - tłumaczył swoją decyzję w oświadczeniu Karol Nawrocki.

Prezydent uważa, że ochrona dzieci w internecie miała stać się dla kolacji rządzącej "cynicznym parawanem, za którym rząd Donalda Tuska ukrył kontrolę swobody wypowiedzi".

- Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych - jest niemoralne - wyjaśnił.

Prezydent porównał tę inicjatywę do cenzury, o której pisał w książce pt. "Rok 1984" George'a Orwella. Na koniec głowa państwa zachęciła Ministerstwo Cyfryzacji i organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki podjął decyzję

Druga zawetowana w piątek inicjatywa jest ustawą z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W opinii prezydenta służy ona "upartyjnieniu" nauki, pozwalając politykom na swobodne obsadzanie i usuwanie badaczy oraz przejmowanie instytutów.

Nawrocki stwierdził, że jest to narzędzie "zastraszania środowiska naukowego", które wysyła sygnał, że za głoszenie tez niewygodnych dla władzy można stracić stanowisko.

- Nauka wymaga autonomii i odwagi myślenia, a proponowane przepisy zamieniają badania w "narzędzie politycznej kontroli" - tłumaczył prezydent.

Czego dotyczy ustawa o usługach cyfrowych?

W Polsce przepisy pozwalające na usuwanie nielegalnych treści w internecie, dotyczących 27 czynów zabronionych, znalazły się w nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą 21 listopada 2025 r. uchwalił Sejm. W grudniu została uzupełniona o poprawki Senatu, do większości których Sejm się przychylił.

Nowelizacja miała zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie. Nowe przepisy zakładałyby, że nadzór nad stosowaniem przepisów DSA w Polsce sprawować będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - w większości przypadków, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w zakresie platform wideo, a także prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) - w zakresie platform handlowych oraz innych spraw dotyczących ochrony konsumentów.

Ustawa przewidywała, że urzędnicy będą mogli wydawać decyzje o blokowaniu treści, dotyczących 27 czynów zabronionych, głównie Kodeksem karnym.

Prezydent Karol Nawrocki już pod koniec listopada ocenił, że ustawa ws. blokowania nielegalnych treści w internecie jest "nadregulacją" unijnych przepisów i dąży do zabierania Polakom możliwości dzielenia się w sieci swoimi opiniami.

Kolejne weto prezydenta. Ustawa zwiększająca podwyżki akcyzy na alkohol zablokowana

Prezydenckie weto dotyczące ustawy cyfrowej, to kolejna zablokowana inicjatywa rządu. Wcześniej Karol Nawrocki zawetował ustawę zwiększającą podwyżki akcyzy na alkohol w latach 2026-2027 oraz ustawę, która miała podnieść opłatę cukrową i zwiększyć podatek od wygranych z gier losowych.

Inną zawetowaną przez prezydenta ustawą była ta dotycząca nowelizacji Prawa oświatowego. Miała ona umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty na kwiecień.

