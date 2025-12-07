Karol Nawrocki odwołał spotkanie z Viktorem Orbanem. Co sądzą o tym Polacy?

57,3 proc. badanych pozytywnie ocenia decyzję prezydenta o odwołaniu spotkania z Viktorem Orbanem - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Do rozmowy miało dojść podczas pobytu prezydenta na Węgrzech. Jednak po wizycie węgierskiego premiera u Władimira Putina Karol Nawrocki zrezygnował ze spotkania.

Dwóch mężczyzn w garniturach, ustawionych obok siebie, każdy spogląda w innym kierunku. Jeden z nich ma krótko przycięte włosy i wyraźnie zarysowaną szczękę, drugi nosi szarą marynarkę i krawat. Oba portrety wykonane w oficjalnej, poważnej atmosferze.
Sondaż po decyzji prezydenta. Większość popiera odwołanie spotkania z OrbanemJacek Szydłowski/Toby Melville/Reuters Agencja FORUM

  • Karol Nawrocki odwołał spotkanie z Viktorem Orbanem po jego wizycie u Władimira Putina.
  • Ponad połowa Polaków popiera tę decyzję, szczególnie osoby starsze i lepiej zarabiające.
  • Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu koncentrowało się na współpracy innowacyjnej, ale decyzja prezydenta zdominowała przekaz.
W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki wziął udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który odbywał się w węgierskim Ostrzyhomiu. Spotkał się tam z prezydentami Węgier, Czech i Słowacji.

Wokół tej wizyty szeroki echem odbiło się oświadczenie polskiego prezydenta, który oznajmił, że odwołał spotkanie z Viktorem Orbanem. Decyzja ta zapadła po tym, jak węgierski premier odwiedził wcześniej Władimira Putina w Moskwie.

    W związku z tą sytuacją "Rzeczpospolita" zleciała sondaż, w którym zapytała uczestników:

    "Karol Nawrocki zrezygnował z zaplanowanego spotkania z Viktorem Orbánem, po tym jak premier Węgier spotkał się z Władimirem Putinem. Jak ocenia Pani/Pan decyzję prezydenta Polski?".

    Karol Nawrocki odwołał spotkanie z Viktorem Orbanem. Co sądzą o tym Polacy?

    Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych 57,3 proc. popiera decyzję prezydenta, uznając ją za właściwą reakcję na działania Orbana. Negatywnie oceniło ją 17,6 proc. respondentów, natomiast 25,1 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

    Największe poparcie dla decyzji prezydenta widać wśród osób starszych i lepiej zarabiających.

    "Za słuszne uważa ją prawie dwóch na trzech badanych powyżej 50. roku życia (63 proc.) oraz 62 proc. osób z dochodami przekraczającymi 7 tys. zł netto" - skomentował dla "Rzeczpospolitej" Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

      Jak dodaje, odsetek ten jest najwyższy wśród mieszkańców małych miast do 20 tys. osób (63 proc.).

      Nawrocki na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Zabrakło rozmowy z Orbanem

      Spotkanie na Węgrzech odbyło się w czasie węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która rozpoczęła się 1 lipca 2025 roku. Realizowana jest pod hasłem "Konkurencyjny Wyszehrad".

      Rozmowy koncentrowały się na zagadnieniach związanych z pogłębianiem współpracy w dziedzinie nauki, innowacji i sztucznej inteligencji. Kluczowa rola we wspieraniu tego typu kooperacji przypaść ma Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu.

      Podczas spotkania mocno wybiło się jednak oświadczenie Karola Nawrockiego, które skierował głownie do gospodarzy szczytu.

      - Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem tylko pomiędzy Rosją a Ukrainą, jest mrzonką. Działania hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną, coraz bardziej zuchwałe, prowadzone przez służby rosyjskie [działania] w wielu państwach Europy, także w Polsce są jasnym sygnałem niebezpieczeństwa i konieczności współpracy - mówił prezydent RP.

      Przypomnijmy, że Fidesz od 2022 r. nie uważa, by ze strony Rosji płynęło jakiekolwiek zagrożenie, a Viktor Orban wielokrotnie twierdził, że rosyjsko-ukraińska wojna to "konflikt lokalny", prowadzony przez "dwa słowiańskie narody".

      Źródło: "Rzeczpospolita"

