W skrócie Prezydent Polski na konferencji Poland Future Summit podkreślił znaczenie bezpieczeństwa i stabilności jako podstaw rozwoju państwa.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę na problem kryzysu demograficznego, wskazując potrzebę wsparcia rodzin.

W trakcie wydarzenia prezydent mówił o konieczności stawiania rodziny i człowieka w centrum polityki państwa, a głównym tematem konferencji był kryzys demograficzny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent Karol Nawrocki swoje wystąpienie rozpoczął od kwestii bezpieczeństwa, podkreślając, że "nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa". Polityk przekonywał, że nie można budować bezpieczeństwa państwa bez stabilnej sytuacji bezpieczeństwa.

- Dzisiaj polski przemysł zbrojny będzie się rozwijał za sprawą kredytu, który trafił do Polski z UE, ale wierzę także głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania zamknięte w projekcie Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówił, przekonując, że "czujemy w się w Polsce z całą pewnością bezpieczni", co jest gwarancją dalszych inwestycji.

Karol Nawrocki na Poland Future Summit. "Rodzina jest najważniejsza"

Prezydent poruszył także temat rozwoju polskiej gospodarki, podkreślając, że Polska w ostatnim czasie dołączyła do G20 i zwracając uwagę na olbrzymie tempo jej wzrostu. - Wierzę, że za sprawą bezpieczeństwa, pracowitości, ciężkiej pracy, dzięki polskim przedsiębiorcom jesteśmy w miejscu, które powinno gwarantować także rozwój demograficzny - dodał.

Nawrocki przeszedł następnie do kwestii demografii i kryzysu demograficznego, który jest jednym z głównych tematów forum. Jak zaznaczył, bezpieczeństwa nie można zagwarantować bez dobrej sytuacji demograficznej.

- Musimy dołożyć wszelkich starań, nie mówię tutaj tylko o polskich władzach, ale też o biznesie (...), aby zatrzymać postępujący problem z demografią w Polsce i całej Europie - powiedział.

Prezydent Polski podkreślił, że "rodzina jest najważniejsza" i polskie władze powinny się o nią troszczyć. W tym kontekście zwrócił uwagę na swój projekt zerowego PIT-u dla rodzin i projekt podniesienia drugiego progu podatkowego. - W całej Europie nastąpiła eksplozja bezdzietności - stwierdził.

Kryzys demograficzny. Nawrocki z apelem do przedsiębiorców

Polityk stwierdził następnie, że państwa zachodnie próbowały rozwiązać ten problem z wykorzystaniem migracji, ale "nie będzie to polska droga". Zaapelował także do przedsiębiorców o dbanie o polskie rodziny.

- To z całą pewnością wprowadzenie większej elastyczności godzin czy stosunku pracy, to docenianie kobiet wracających po urodzeniu dziecka do przedsiębiorstwa, a nie ich karanie - podkreślił, dodając jednak, że polskich przedsiębiorców "nie można zamęczać" nadmiernymi regulacjami - także tymi unijnymi.

Karol Nawrocki zauważył, że problem z demografią jest związany także z kryzysem męskości. - Mężczyzna jest od tego, aby rozwiązywać problemy, aby nie wahać się, żeby stawać na wysokości zadania - mówił.

- Ja miałem 20 lat, kiedy zostałem jednocześnie mężem i ojcem już wówczas dwuletniego syna, mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych, musiałem ciężko pracować, cztery razy w tygodniu trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu. I nie zastanawiałem się, czy rodzina mi się opłaci, tylko po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek - wskazał polityk.

Karol Nawrocki o kryzysie męskości i "promowaniu egoizmu"

Następnie polityk przeszedł do kwestii "niepokojącego promowania egoizmu". - Żyjemy teraz w kulturze, w której trudno nam odłożyć telefon, gdy rozmawiamy z drugą osobą - mówił.

- Oczekujemy, żeby ktoś oddał część swojego życia drugiej osobie, a sami nie potrafimy odłożyć telefonu - stwierdził polityk, apelując o szacunek do drugiej osoby wyrażony "poświęceniem czasu".

- Nie możemy zapomnieć o ludzkiej godności, o stawianiu człowieka w centrum, kiedy dokonuje się zmiana systemu społecznego, gospodarczego całej Europy (...). Musimy stawiać rodzinę i człowieka w centrum naszych zagadnień (...) i wtedy wierzę, że wszystko będzie dobrze - zakończył swoje wystąpienie.

Nawrocki na Poland Future Summit. Głównym tematem kryzys demograficzny

Karol Nawrocki w poniedziałek bierze udział w konferencji Poland Future Summit, dotyczącej demografii, bezpieczeństwa i rozwoju kraju. W jej trakcie prezydent wygłosił inauguracyjne przemówienie specjalne - "Polska 2035 - jak budować silne państwo w epoce globalnych przesileń".

Rozwiń

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta. Biorą w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, środowisk eksperckich i naukowych, którzy starają się odpowiedzieć na pytanie: "jak budować pozycję i odporność Polski w erze globalnych przesileń gospodarczych i geopolitycznych".

"Główna oś dyskusji wydarzenia koncentruje się wokół faktu, że choć dynamiczny wzrost gospodarczy i sukcesy polskiej dyplomacji otwierają przed naszym krajem perspektywę dołączenia na stałe do elitarnego grona G20, to przed Polską stoi dziś fundamentalne, wewnętrzne wyzwanie: kryzys demograficzny" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.





Pasławska w ''Gościu Wydarzeń'' o awanturze z orderami: Odnieśliśmy moralne zwycięstwo, ale w dłuższej perspektywie Polska na tym straci Polsat News