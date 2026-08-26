W skrócie Karol Nawrocki przesłał Wołodymyrowi Zełenskiemu list gratulacyjny z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, życząc zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją i wskazując na potrzebę łagodzenia napięć.

Prezydent Nawrocki nie planuje wizyty dyplomatycznej na Ukrainie przed szczytem G20 w Miami, koncentrując się na sprawach związanych z tym wydarzeniem.

Wprowadzenie przez Ukrainę ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego budzi obawy w Polsce dotyczące możliwości upamiętniania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Gościem Porannej rozmowy na antenie RMF FM był Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Wśród poruszonych kwestii znalazły się m.in. stosunki polsko-ukraińskie.

Marcin Przydacz: Karol Nawrocki napisał do Wołodymyra Zełenskiego

Jak poinformował polityk, Karol Nawrocki w ostatnim czasie napisał do Wołodymyra Zełenskiego list gratulacyjny z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. - Pan prezydent w tym liście de facto życzył Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją, wskazywał, że jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze - powiedział.

- To, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach. One muszą opierać się o pewne podstawowe fundamenty, a takim fundamentem jest m.in. prawda historyczna - dodał.

Mimo to, prezydent Nawrocki nie planuje udać się z wizytą dyplomatyczną do Ukrainy. - Nie ma w najbliższych miesiącach na agendzie takiego wyjazdu. (…) Pan prezydent do grudnia, czyli do szczytu G20 w Miami, będzie koncentrował się na sprawach związanych z G20 - przekazał polityk z obozu prezydenckiego.

Niedługo później wpis dotyczący listu od prezydenta Polski zamieścił sam Zełenski, który wyraził wdzięczność i podziękował. "Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji" - napisał.

"Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami - z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO" - dodał ukraiński przywódca.

Polska - Ukraina. Przydacz mówił o Panteonie Narodowym

Przydacz odniósł się w RMF FM także do sprawy ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego, która została niedawno przyjęta przez władze Ukrainy i podpisana przez Zełenskiego. - Uważam, że ona nie będzie polepszać stanu stosunków nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, z całą Europą Zachodnią - wskazał.

W Polsce projekt budził obawy ze względu na możliwości upamiętnienia w tym miejscu osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. Zełenski podkreśla jednak, że o tym, kto zostanie uznany za bohatera, będą decydować wyłącznie Ukraińcy.

- Ja na miejscu Ukraińców nie obrażałbym pamięci historycznej ofiar i nie gloryfikowałbym zbrodniarzy. Jeśli to Ukraina robi, musi się liczyć, że będą z tego działania negatywne efekty - dodał.

35. rocznica niepodległości Ukrainy przypadła w poniedziałek. W związku z tym wydarzeniem głos zabrał także premier Donald Tusk. "Naród Polski jest dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, całym sercem z walczącym Narodem Ukraińskim" - zadeklarował.



