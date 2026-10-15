Karol Nawrocki inaczej niż Lech Kaczyński. "Prezydent nie musi"

Piotr Witwicki
Joanna Miziołek

Piotr Witwicki, Joanna Miziołek

Lech Kaczyński uważał, że skoro Sejm wybrał kogoś na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jako głowa państwa musi go zaprzysiąc. A jakie stanowisko ma w tej sprawie Karol Nawrocki? - Prezydent zgodnie z opiniami, które mam i zgodnie z interpretacją konstytucji, nie musi - powiedział w wywiadzie dla Interii i Polsat News.

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Karol Nawrocki w garniturze z biało-czerwoną przypinką na tle pomnika i jasnego budynku
W wywiadzie dla Interii i Polsat News dowiedzieliśmy się, jak Karol Nawrocki odnosi się do słów Lecha Kaczyńskiego o zaprzysięganiu sędziów TKARKADIUSZ ZIOLEK, Przemysław Keler/KPRPEast News

- Nikt w Polsce nie może zostać sędzią sądu powszechnego, ani sędzią Trybunału Konstytucyjnego bez złożenia przysięgi wobec prezydenta - każdego poprzedniego i kolejnego - tłumaczył Karol Nawrocki w wywiadzie dla Interii i Polsat News. Słowa głowy państwa padły w kontekście Macieja Berka, a dokładniej jego ślubowania, jakiego dokonał w gabinecie marszałka Sejmu.

Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, został wybrany do TK przez Sejm, ale do tej pory nie otrzymał zaproszenia na zaprzysiężenie u prezydenta - stąd ruch wykonany w parlamencie. Prowadzący Piotr Witwicki i Joanna Miziołek w rozmowie z Nawrockim przypomnieli o sytuacji z 2007 roku, kiedy lokatorem Pałacu Prezydenckiego był Lech Kaczyński.

Wówczas miał on dylemat, czy odbierać ślubowanie od wskazanej przez Samoobronę Lidii Bagińskiej. Pojawiały się bowiem doniesienia, że uzyskany w ten sposób immunitet może ją ochronić przed odpowiedzialnością za wprowadzanie sądu w błąd - w tle była sprawa dotycząca jednej z firm budowlanych. Ostatecznie jednak Lech Kaczyński zaprzysiągł Bagińską, uznając, że skoro Sejm dokonał wyboru, on nie ma innego wyjścia.

Nawrocki dla Interii i Polsat News: Prezydent nie musi odbierać ślubowania od wybranych na sędziów TK

Jak do tamtego stanowiska odnosi się dziś Nawrocki? - Prezydent zgodnie z opiniami, które mam i zgodnie z interpretacją konstytucji, nie musi (odbierać ślubowania - red.) - niezależnie od tego, jakiej rangi polityk czy osoba to powie. Nie można zostać sędzią w Polsce bez złożenia przysięgi wobec prezydenta - ocenił.

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Jak dodał, taka sama reguła "obowiązuje także w innych sferach życia publicznego" i jest w tym "pewna sprawiedliwość". - Osoby, które dopuszczają się składania przysięgi wobec marszałka Sejmu, w sposób oczywisty podważają swoje kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego TK, wykazując się brakiem podstawowej wiedzy - uznał obecny prezydent.

Zdaniem głowy państwa marszałek Sejmu "nie ma takiej prerogatywy, aby zaprzysięgać sędziów RP". Wspomniał, że w jego postępowaniu wobec sędziów TK wybranych przez aktualny skład Sejmu "nie ma silnika politycznego" - niezależnie, jak ocenia tych prawników.

Prezydent o części nowych sędziów TK: Powstrzymali się od maskarady

Nawrocki przypomniał w wywiadzie dla Interii i Polsat News, iż niektórzy ze wskazanych przez izbę niższą "powstrzymali się od pewnej maskarady", jaką jest "składanie przysięgi wobec marszałka Sejmu". Z tego względu - kontynuował - ślubowali oni w Pałacu Prezydenckim.

- Ich zachowanie (po zaprzysiężeniu - red.) pokazuje, że nie wypełniają do końca swoich obowiązków, mówiąc, że "czekają na innych, czekają na kolejnych". Ja za ten chaos w TK, jako prezydent Polski, który trwa od wielu lat, nie odpowiadam i nie chcę w nim uczestniczyć, natomiast chcę go rozwiązać - i stąd moje decyzje - argumentował Nawrocki.

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