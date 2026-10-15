- Nikt w Polsce nie może zostać sędzią sądu powszechnego, ani sędzią Trybunału Konstytucyjnego bez złożenia przysięgi wobec prezydenta - każdego poprzedniego i kolejnego - tłumaczył Karol Nawrocki w wywiadzie dla Interii i Polsat News. Słowa głowy państwa padły w kontekście Macieja Berka, a dokładniej jego ślubowania, jakiego dokonał w gabinecie marszałka Sejmu.

Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, został wybrany do TK przez Sejm, ale do tej pory nie otrzymał zaproszenia na zaprzysiężenie u prezydenta - stąd ruch wykonany w parlamencie. Prowadzący Piotr Witwicki i Joanna Miziołek w rozmowie z Nawrockim przypomnieli o sytuacji z 2007 roku, kiedy lokatorem Pałacu Prezydenckiego był Lech Kaczyński.

Wówczas miał on dylemat, czy odbierać ślubowanie od wskazanej przez Samoobronę Lidii Bagińskiej. Pojawiały się bowiem doniesienia, że uzyskany w ten sposób immunitet może ją ochronić przed odpowiedzialnością za wprowadzanie sądu w błąd - w tle była sprawa dotycząca jednej z firm budowlanych. Ostatecznie jednak Lech Kaczyński zaprzysiągł Bagińską, uznając, że skoro Sejm dokonał wyboru, on nie ma innego wyjścia.

Nawrocki dla Interii i Polsat News: Prezydent nie musi odbierać ślubowania od wybranych na sędziów TK

Jak do tamtego stanowiska odnosi się dziś Nawrocki? - Prezydent zgodnie z opiniami, które mam i zgodnie z interpretacją konstytucji, nie musi (odbierać ślubowania - red.) - niezależnie od tego, jakiej rangi polityk czy osoba to powie. Nie można zostać sędzią w Polsce bez złożenia przysięgi wobec prezydenta - ocenił.

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Jak dodał, taka sama reguła "obowiązuje także w innych sferach życia publicznego" i jest w tym "pewna sprawiedliwość". - Osoby, które dopuszczają się składania przysięgi wobec marszałka Sejmu, w sposób oczywisty podważają swoje kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego TK, wykazując się brakiem podstawowej wiedzy - uznał obecny prezydent.

Zdaniem głowy państwa marszałek Sejmu "nie ma takiej prerogatywy, aby zaprzysięgać sędziów RP". Wspomniał, że w jego postępowaniu wobec sędziów TK wybranych przez aktualny skład Sejmu "nie ma silnika politycznego" - niezależnie, jak ocenia tych prawników.

Prezydent o części nowych sędziów TK: Powstrzymali się od maskarady

Nawrocki przypomniał w wywiadzie dla Interii i Polsat News, iż niektórzy ze wskazanych przez izbę niższą "powstrzymali się od pewnej maskarady", jaką jest "składanie przysięgi wobec marszałka Sejmu". Z tego względu - kontynuował - ślubowali oni w Pałacu Prezydenckim.

- Ich zachowanie (po zaprzysiężeniu - red.) pokazuje, że nie wypełniają do końca swoich obowiązków, mówiąc, że "czekają na innych, czekają na kolejnych". Ja za ten chaos w TK, jako prezydent Polski, który trwa od wielu lat, nie odpowiadam i nie chcę w nim uczestniczyć, natomiast chcę go rozwiązać - i stąd moje decyzje - argumentował Nawrocki.



