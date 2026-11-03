W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki oskarżył rząd o wywołanie kryzysu konstytucyjnego i próbę bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego podczas jego nieobecności w kraju.
- Nawrocki stwierdził, że rząd wykorzystał policję i funkcjonariuszy SOP do wprowadzenia do budynku Trybunału osób, które nie są legalnymi sędziami.
- Prezydent zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi zbrodnię na Konstytucji. Oświadczył, że obecna władza opiera się wyłącznie na stosowaniu siły i przemocy.
- Karol Nawrocki zażądał od premiera opamiętania oraz naprawy wyrządzonych szkód, oczekując wycofania się z nielegalnych działań przed zbliżającym się Świętem Niepodległości.
- Mimo kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, oficjalnym punktem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest dyskusja o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce.
- Zaproszenie przez prezydenta na obrady przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej wywołało sprzeciw koalicji rządzącej, w tym marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
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- Polska stoi dziś przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu. Będą one miały wpływ na całe dziesięciolecia - powiedział Karol Nawrocki przed rozpoczęciem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem rozmów ma być stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.
Prezydent odwołał się jednak do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Działania rządu z premierem Donaldem Tuskiem z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego - podkreślił.
Zdaniem głowy państwa w piątek doszło do sytuacji bez precedensu w III RP po 1989 r.
- Polityczną decyzją rządu próbowało bezprawnie przejąć TK. Próbowano to zrobić, wykorzystując moją nieobecność w Polsce. (...) Rząd wybrał noc poprzedzającą ważny dla Polaków dzień Wszystkich Świętych, by wprowadzić do TK osoby uważające się za sędziów TK, choć zgodnie z prawem sędziami TK nie są - przekazał Nawrocki.
- Te osoby nadają sobie uprawnienia do zawieszania sędziów, działając bez podstawy prawnej. Potwierdzają to pierwszy prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - podkreślił prezydent.
Według Nawrockiego to, "co najgorsze, zrobiono to, wykorzystano policjantów i SOP". - Przed momentem widziałem się ze związkami zawodowymi policjantami. Policjanci wiedzą, że zostali wykorzystani politycznie. To jest bardzo niepokojące - powiedział.
Posiedzenie RBN. Nawrocki do Tuska: Została już panu wyłącznie przemoc
Prezydent zaznaczył, że w Polsce obowiązuje fundamentalna zasada, że żadna władza nie może być nieograniczona. - Praworządności nie można przywracać metodami, które same rażąco naruszają prawo - oświadczył.
- Panie premierze, w pana przypadku, to w moim uznaniu, nie tylko zbrodnia na Konstytucji Rzeczypospolitej, to coś więcej. To błąd. Pan premier już wie, że popełnił błąd i obaj też wiemy, że dziś zabrakło obok pana wcześniejszych sojuszników i została już panu wyłącznie przemoc, co jest równie niepokojące - zwrócił się bezpośrednio do Tuska.
- Nie przejdę nad tym do porządku dziennego, wykorzystam wszystkie prerogatywy i mandat społeczny - zapewnił Nawrocki.
- Miłosierdzie każe przebaczać, ale przed przebaczeniem trzeba wyznać winy, żałować, cofnąć się z tych obrazków, które za sprawą premiera zobaczył cały świat. Oczekuję opamiętania, naprawy i oddania spraw Polski Polakom. Przed nami Święto Niepodległości, oczekuję, że przed nim będzie pan premier gotowy do ograniczenia zapędów swojej władzy i zaprzestania nielegalnych działań pana przedstawicieli w budynku TK - wyjaśnił Nawrocki.
- Tego oczekują od nas Polacy, tego wymaga polska racja stanu - podsumował prezydent.
Prezydent zwołał RBN. Nawrocki zaprosił polityków od Brauna
Kontrowersje wzbudziła kwestia zaproszenia przez prezydenta na RBN polityków Konfederacji Korony Polskiej. O to, aby nie zapraszać formacji Grzegorza Brauna apelował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Także szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że nie powinni oni brać udziału w zebraniu.
Karol Nawrocki w październikowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że ugrupowanie Brauna "ma swoją reprezentację w parlamencie" i jest "siłą polityczną, która - według sondaży - ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".
Po apelach polityków koalicji o niezapraszanie Konfederacji Korony Polskiej przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego wskazywali, że posłowie KKP mają dostęp do informacji niejawnych i np. uczestniczą w utajnionych obradach Sejmu.
Szef BBN Bartosz Grodecki, zapowiadając zwołanie RBN, powiedział, że posiedzenie będzie dotyczyło bieżących kwestii dot. bezpieczeństwa narodowego oraz budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
Rzecznik prezydenta zapytany, czy - w związku z narastającym konfliktem wokół TK - tematyka RBN będzie poszerzona, odparł: - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich - dodał Rafał Leśkiewicz.