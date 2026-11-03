W skrócie Prezydent Karol Nawrocki oskarżył rząd o wywołanie kryzysu konstytucyjnego i próbę bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego podczas jego nieobecności w kraju.

Nawrocki stwierdził, że rząd wykorzystał policję i funkcjonariuszy SOP do wprowadzenia do budynku Trybunału osób, które nie są legalnymi sędziami.

Prezydent zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi zbrodnię na Konstytucji. Oświadczył, że obecna władza opiera się wyłącznie na stosowaniu siły i przemocy.

Karol Nawrocki zażądał od premiera opamiętania oraz naprawy wyrządzonych szkód, oczekując wycofania się z nielegalnych działań przed zbliżającym się Świętem Niepodległości.

Mimo kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, oficjalnym punktem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest dyskusja o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce.

Zaproszenie przez prezydenta na obrady przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej wywołało sprzeciw koalicji rządzącej, w tym marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

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- Polska stoi dziś przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu. Będą one miały wpływ na całe dziesięciolecia - powiedział Karol Nawrocki przed rozpoczęciem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem rozmów ma być stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.

Prezydent odwołał się jednak do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Działania rządu z premierem Donaldem Tuskiem z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego - podkreślił.

Zdaniem głowy państwa w piątek doszło do sytuacji bez precedensu w III RP po 1989 r.

- Polityczną decyzją rządu próbowało bezprawnie przejąć TK. Próbowano to zrobić, wykorzystując moją nieobecność w Polsce. (...) Rząd wybrał noc poprzedzającą ważny dla Polaków dzień Wszystkich Świętych, by wprowadzić do TK osoby uważające się za sędziów TK, choć zgodnie z prawem sędziami TK nie są - przekazał Nawrocki.

- Te osoby nadają sobie uprawnienia do zawieszania sędziów, działając bez podstawy prawnej. Potwierdzają to pierwszy prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - podkreślił prezydent.

Według Nawrockiego to, "co najgorsze, zrobiono to, wykorzystano policjantów i SOP". - Przed momentem widziałem się ze związkami zawodowymi policjantami. Policjanci wiedzą, że zostali wykorzystani politycznie. To jest bardzo niepokojące - powiedział.

Posiedzenie RBN. Nawrocki do Tuska: Została już panu wyłącznie przemoc

Prezydent zaznaczył, że w Polsce obowiązuje fundamentalna zasada, że żadna władza nie może być nieograniczona. - Praworządności nie można przywracać metodami, które same rażąco naruszają prawo - oświadczył.

- Panie premierze, w pana przypadku, to w moim uznaniu, nie tylko zbrodnia na Konstytucji Rzeczypospolitej, to coś więcej. To błąd. Pan premier już wie, że popełnił błąd i obaj też wiemy, że dziś zabrakło obok pana wcześniejszych sojuszników i została już panu wyłącznie przemoc, co jest równie niepokojące - zwrócił się bezpośrednio do Tuska.

- Nie przejdę nad tym do porządku dziennego, wykorzystam wszystkie prerogatywy i mandat społeczny - zapewnił Nawrocki.

- Miłosierdzie każe przebaczać, ale przed przebaczeniem trzeba wyznać winy, żałować, cofnąć się z tych obrazków, które za sprawą premiera zobaczył cały świat. Oczekuję opamiętania, naprawy i oddania spraw Polski Polakom. Przed nami Święto Niepodległości, oczekuję, że przed nim będzie pan premier gotowy do ograniczenia zapędów swojej władzy i zaprzestania nielegalnych działań pana przedstawicieli w budynku TK - wyjaśnił Nawrocki.

- Tego oczekują od nas Polacy, tego wymaga polska racja stanu - podsumował prezydent.

Prezydent zwołał RBN. Nawrocki zaprosił polityków od Brauna

Kontrowersje wzbudziła kwestia zaproszenia przez prezydenta na RBN polityków Konfederacji Korony Polskiej. O to, aby nie zapraszać formacji Grzegorza Brauna apelował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Także szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że nie powinni oni brać udziału w zebraniu.

Karol Nawrocki w październikowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że ugrupowanie Brauna "ma swoją reprezentację w parlamencie" i jest "siłą polityczną, która - według sondaży - ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

Po apelach polityków koalicji o niezapraszanie Konfederacji Korony Polskiej przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego wskazywali, że posłowie KKP mają dostęp do informacji niejawnych i np. uczestniczą w utajnionych obradach Sejmu.

Szef BBN Bartosz Grodecki, zapowiadając zwołanie RBN, powiedział, że posiedzenie będzie dotyczyło bieżących kwestii dot. bezpieczeństwa narodowego oraz budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Rzecznik prezydenta zapytany, czy - w związku z narastającym konfliktem wokół TK - tematyka RBN będzie poszerzona, odparł: - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich - dodał Rafał Leśkiewicz.



