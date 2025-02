Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Paniówkach . Załoga zabrzańskiego ratownictwa medycznego została wezwana do młodego mężczyzny, który zasłabł podczas zabawy studniówkowej .

Paniówki. 24-latek zaatakował ratownika medycznego

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, którzy obezwładnili napastnika i przewieźli go do szpitala na konsultacje medyczne oraz toksykologiczne. Badania wykazały w jego organizmie obecność alkoholu i środków odurzających. Ze względu na stan zagrażający zdrowiu 24-latek został objęty obserwacją szpitalną, a przez cały ten czas pilnowali go mundurowi.