W skrócie Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód prowadzi śledztwo w sprawie użycia karetki szpitala w Knurowie do przewozu krewnej posłanki Krystyny Szumilas bez wymaganych uprawnień i asysty medycznej.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył były prezes szpitala w Knurowie, przekazując nagrania i dokumenty dotyczące transportu oraz ułożenia pacjentki.

Krystyna Szumilas oświadczyła, że nie załatwiła transportu dzięki znajomościom oraz nie weryfikowała uprawnień kierowcy ambulansu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sprawę opisał portal Zero.pl, który podał, że w kwietniu 2025 r. działacz KO i dyrektor ds. administracyjnych szpitala w Knurowie wykorzystał publiczny ambulans do przewiezienia osoby z bliskiej rodziny posłanki Krystyny Szumilas.

Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Mariusz Dulba potwierdził w piątek, że śledztwo, które ma wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia z 11 kwietnia 2025 r. zostało wszczęte 11 lutego 2026 roku, po zawiadomieniu złożonym przez szpital.

- Postępowanie jest prowadzone pod kątem przekroczenia uprawnień przez dyrektora ds. administracyjnych Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego, a dokładniej szpitala w Knurowie, które miało polegać na wykonywaniu transportu medycznego osoby w podeszłym wieku i w stanie osłabienia przez tegoż dyrektora, bez wymaganych uprawnień do kierowania karetką, bez kwalifikacji medycznych i bez asysty zespołu medycznego, przy jednoczesnym wadliwym ułożeniu i zabezpieczeniu pacjentki - opisał prokurator. Jak wyjaśnił, w postępowaniu będzie badane czy doszło do narażenia pacjentki na niebezpieczeństwo oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Prokuratura zwróciła się o przesłanie dokumentacji medycznej pacjentki, informacji o jej transporcie do szpitala, dokumentacji pracowniczej dyrektora, a także innych dokumentów, związanych z użytkowaniem tego konkretnego ambulansu. - Na obecną chwilę wiem, że te materiały spłynęły lub mają lada chwila spłynąć i będą analizowane - dodał prok. Dulba.

Karetka dla matki posłanki KO. Sprawę bada prokuratura

Jak opisał portal Zero.pl, ze złożonego zawiadomienia wynika, że dyrektor miał zabrać aparat EKG ze szpitala, wsiąść z tym sprzętem do karetki odjechać nią, nie informując personelu medycznego, a po pewnym czasie wrócić z pacjentką oraz dwoma członkami jej rodziny.

Zobacz również: Maria Kosiarz

Portal podał, że zawiadomienie do gliwickiej prokuratury złożył na początku 2026 roku w imieniu placówki Tomasz Broda, do niedawna prezes zarządu szpitala w Knurowie, a obecnie szef szpitala św. Józefa w Mikołowie.

Przekazał on śledczym nagranie wideo wykonane telefonem komórkowym przez pielęgniarkę pełniącą dyżur w izbie przyjęć. Przedstawia ono karetkę oraz niewłaściwe ułożenie pacjentki. Były szef szpitala dołączył również zeznania świadków (dwóch pielęgniarek i lekarki) oraz dokumentację medyczną z izby przyjęć - napisał Zero.pl.

Krystyna Szumilas zabrała głos. "Nie robię takich rzeczy"

Sytuację skomentowała sama Krystyna Szumilas, która potwierdziła, że do sytuacji opisanej przez Zero.pl rzeczywiście doszło w ubiegłym roku i dotyczyła ona 93-letniej matki posłanki, która niedługo później zmarła.

Zobacz również: Krzysztof Ryncarz

"Tuż przed śmiercią jej stan uległ znacznemu pogorszeniu. Lekarz ze szpitala w Knurowie, który był u nas na wizycie domowej stwierdził, że można jej pomóc tylko w szpitalu. Wraz z lekarzem na miejscu był Kamil Krzysiński (dyrektor ds. administracyjnych szpitala - red.). Nie pamiętam, który z panów powiedział, że zapewnią mamie transport. Nie zastanawiałam się nad tym, bo przysługiwał on mojej mamie bezpłatnie z uwagi na jej wiek" - napisała w oświadczeniu była minister edukacji narodowej.

Szumilas poinformowała również, że ona sama udała się do szpitala własnym samochodem, a nie karetką. "Nie weryfikowałam uprawnień kierowcy do prowadzenia ambulansu. Mama umierała, więc nie zastanawiałam się nad tym" - zaznaczyła.

"Wiem, że Kamil Krzysiński pracował bądź nadal pracuje jako dyrektor ds. administracyjnych w szpitalu w Knurowie. Znam go, spotykaliśmy się chociażby na posiedzeniach rady powiatu gliwickiego. Nie widujemy się prywatnie. Jeśli jest działaczem Platformy Obywatelskiej, to nie w moim kole, ani powiecie gliwickim" - dodała posłanka KO.

Poinformowała również, że dopiero z mediów dowiedziała się o tym, że sprawą zajęła się prokuratura. "Jestem pewna, że jeśli prokuratura stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości, to na pewno będzie w tej sprawie działała. Nie załatwiłam sobie transportu dzięki znajomościom, nie robię takich rzeczy" - zakończyła.

Zabieg bez kolejki dla syna senatora KO? "Wiele nieprawdziwych informacji" Polsat News Polsat News