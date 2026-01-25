W skrócie Kardynał Grzegorz Ryś zarządził, aby cała składka z niedzieli 1 lutego w archidiecezji krakowskiej została przeznaczona na pomoc dla Kijowa.

Hierarcha z Ukrainy poinformował o krytycznej sytuacji w Kijowie po rosyjskich atakach i prosił o wsparcie sprzętowe.

W wyniku nocnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną setki tysięcy mieszkańców Kijowa pozostało bez ogrzewania i prądu.

Komunikat o decyzji metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia oraz treść listu zostały opublikowane na stronach Archidiecezji Krakowskiej.

"Kochani, dzisiaj nad ranem dostałem od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka następującą wiadomość: 'Przeżyliśmy kolejną piekielną noc. W Kijowie jest -10. Najbardziej ucierpiał nasz Lewy Brzeg… Walka o życie, ciepło i światło trwa'. Wiadomości towarzyszyła grafika przedstawiająca setki pocisków wystrzelonych tej nocy w stronę Kijowa" - napisał hierarcha.

"W odpowiedzi wysłałem - myślę, że to oczywiste - pytanie: jak możemy pomóc?" - opisał arcybiskup.

Metropolita Grzegorz Ryś zarządza: Cała składka na pomoc dla Kijowa

"Poszukujemy generatorów dużej mocy oraz mobilnych stacji cieplnych (kotłowni mobilnych) do autonomicznego oświetlenia i ogrzewania tych obszarów Kijowa, gdzie ludzie marzną od niskich temperatur" - brzmiała odpowiedź arcybiskupa z Ukrainy.

"Nie możemy pozostać obojętni" - podkreślił hierarcha. "Dlatego zarządzam, aby w całej archidiecezji cała składka z niedzieli 1 lutego została przeznaczona na pomoc dla Kijowa. Wiem, tydzień wcześniej jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą hojnie wspieracie" - zwrócił się kapłan do wiernych.

"Mimo to mam odwagę prosić Was o równie wielką wspaniałomyślność i hojność. Tu chodzi o życie! A sprzęt, o który jesteśmy proszeni, nie jest tani. Ofiary można przekazywać wprost na konto Caritas z dopiskiem: KIJÓW.

Arcybiskup Ryś zaapelował o szybkie działanie i zapewnił, że 8 lutego poinformuje o wynikach zbiórki. "Pierwszy generator ufunduję osobiście" - zadeklarował.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja energetyczna jest krytyczna

W Ukrainie sytuacja jest krytyczna z uwagi na ataki Rosji w obiekty infrastruktury energetycznej. Jak informowali w sobotę lokalni urzędnicy czy władze w Kijowie, z uwagi na zniszczenia i awarie systemu bez dostępu do ogrzewania czy prądu pozostawały setki tysięcy osób.

W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę, zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Głównym kierunkiem uderzenia był obwód kijowski. Rosjanie wykorzystali samoloty strategiczne wyposażone w rakiety Ch-22/Ch-32 do uderzenia w stolicę Ukrainy.

W sumie wojska radiotechniczne Sił Powietrznych wykryły 396 środków ataku powietrznego - 21 rakiet i 375 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

