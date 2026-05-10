W skrócie Kardynał Grzegorz Ryś podczas uroczystości na Skałce w Krakowie zwrócił uwagę na trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich.

W czasie święta św. Stanisława kardynał podkreślił znaczenie wspólnoty, dialogu oraz miłości, wskazując, że prawda sprzyja komunikacji i jedności.

Metropolita określił św. Stanisława patronem ładu moralnego oraz podkreślił, że ład moralny przedstawia się poprzez ukazywanie źródeł siły do wypełniania przykazań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę obchodzona jest uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym dniu od wieków w Krakowie przechodzi procesja ku czci świętego z Wawelu na Skałkę.

W procesji niesione są relikwie czaszki i ręki św. Stanisława. Na wydarzenie co roku z Gniezna do Krakowa sprowadzane są też relikwie św. Wojciecha.

Uroczystość św. Stanisława. Kard. Grzegorz Ryś o trudnościach w utrzymywaniu relacji międzyludzkich

Tegoroczne święto, tak jak w latach poprzednich, zgromadziło tłumy wiernych. Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci uczelni, krakowskich cechów rzemieślniczych, bractwa kurkowego.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś w kazaniu przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci na Skałce mówił m.in. o wspólnocie, dialogu, miłości, ładzie moralnym. Według hierarchy, prawda służy dialogowi, komunikacji i komunii świętej, czyli - zdaniem hierarchy - głębokiej wspólnocie.

- To jest dzisiaj niesłychanie ważne. My dzisiaj nie potrafimy ze sobą rozmawiać, z trudem przychodzi nam się spotkać, jeszcze trudniej słuchać się wzajemnie i bardzo, bardzo trudno tworzyć głębokie relacje - powiedział kardynał i ocenił, że św. Stanisław jest również patronem "trudnej jedności Polaków".

Metropolita przypomniał słowo "agape", oznaczające "miłość zstępującą", która - jak wskazał - stanowi łaskę i jest rozlana w sercach ludzi przez Ducha Świętego. Cechy tej miłości opisuje św. Paweł w swoim hymnie.

- Wszyscy pragniemy takiej miłości i nikt z nas nie potrafi tak żyć. Ale wszyscy czujemy, że to jest ta miłość, w której się wypełnią przykazania. Właśnie dlatego jesteśmy otwarci na ten dar miłości, którym jest Duch Święty - powiedział kardynał.

Metropolita krakowski o ładzie moralnym. "Źródło siły do wypełniania przykazań"

Określając św. Stanisława patronem ładu moralnego, metropolita ocenił, że nie głosi się go w sposób moralizatorski, "nie krzewi w niemoralny sposób, a takim jest krzewienie go bez miłości".

- Ład moralny głosi się wtedy, gdy pokazuje się człowiekowi źródło siły do wypełniania przykazań i z reguły robią to ci, którzy mają zrozumienie ludzkiej słabości - powiedział.

Św. Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim. Według przekazów kronikarzy zginął w Krakowie na Skałce 11 kwietnia 1079 r. z rąk króla Bolesława Śmiałego. Rok po kanonizacji biskupa, w 1253 r., odbyła się pierwsza procesja ku czci świętego.

"Premier działa w interesie Niemiec". Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce Polsat News Polsat News