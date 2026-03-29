W skrócie Izraelska policja nie pozwoliła kardynałowi Pierbattiscie Pizzaballi i ojcu Francesco Ielpo wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową.

Kardynał Grzegorz Ryś wydał oświadczenie, w którym wyraził solidarność z duchownymi i zaznaczył, że czyni to w imię dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oraz inni światowi politycy wyrazili solidarność i sprzeciw wobec działań izraelskiej policji, uznając je za przejaw braku szacunku wobec tradycji chrześcijańskiej.

Prezydent Izraela Isaac Herzog stwierdził, że incydent wynikał z obaw o bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem atakami rakietowymi ze strony Iranu.

Patriarchat Jerozolimy poinformował, że izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazylki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo.

"Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie.

Oświadczenie w związku z tymi wydarzeniami wydał metropolita krakowski, Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, kardynał Grzegorz Ryś.

Skandal w Jerozolimie. Kardynał Ryś wydał oświadczenie

"Zapoznałem się ze stanowiskiem kardynała Pierbattisty Pizzaballi, łacińskiego patriarchy Jerozolimy oraz br. Francesco Ielpo OFM, kustosza Ziemi Świętej o uniemożliwieniu im sprawowania Liturgii Niedzieli Palmowej w Bazylice Grobu Bożego. W pełni się z nim solidaryzuję. I czynię to w imię, a nie przeciw dialogowi chrześcijan i Żydów" - podkreślił kardynał Ryś w oświadczeniu opublikowanym na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

W reakcji na informację o incydencie premier Włoch Giorgia Meloni zapewniła o bliskości z patriarchą i kustoszem, obywatelami Włoch. Wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani na platformie X wyraził "najszczersze wyrazy solidarności" z dostojnikami.

Zobacz również: Paweł Sekmistrz

Wpis na temat zdarzenia opublikował także Karol Nawrocki. "Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruje do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - napisał prezydent Polski.

Jak dodał Nawrocki, potępia on działania izraelskiej policji, które - w jego przekonaniu - są "wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej".

"Decyzja izraelskiej policji o zakazaniu patriarsze łacińskiemu Jerozolimy wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową stanowi naruszenie wolności religijnej oraz wieloletnich zasad ochrony miejsc świętych" - oświadczyła z kolei szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas.

Oburzenie wyrazili także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Prezydent Izraela reaguje na zachowanie policji. "Obawy o bezpieczeństwo"

Po godz. 16 polskiego czasu w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie prezydenta Izraela, Isaaca Herzoga. Przywódca wskazał, że skontaktował się z jerozolimskim patriarchą, by wyrazić swoje ubolewanie.

"Wyjaśniłem, że incydent był spowodowany obawami o bezpieczeństwo w obliczu ciągłego zagrożenia atakami rakietowymi ze strony irańskiego reżimu terrorystycznego na ludność cywilną Izraela" - napisał.

Z kolei premier Izraela Binjamin Netanjahu tłumaczył, że policja nie miała "złych intencji".

W minionych dniach kardynał Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w Bazylice Grobu Pańskiego, ma się odbyć, gdy pozwoli na to sytuacja. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach - zaznaczył dostojnik.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechać Polsat News