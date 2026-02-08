Wojna w Ukrainie
Kardynał Ryś apelował o pilną pomoc. Wierni odpowiedzieli, nowy komunikat

Aleksandra Czurczak

Ponad 5,7 mln zł zebrano na pomoc mieszkańcom Kijowa po apelu kardynała Grzegorza Rysia - poinformowała Archidiecezja Krakowska. Dzięki wsparciu wiernych, którzy zareagowali na pilny list duchownego, do stolicy Ukrainy trafiły już pierwsze dostawy z pomocą. Zbiórki organizują także inne polskie archidiecezje.

Biskup w bogato zdobionych szatach liturgicznych i mitrze trzyma pastorał, obok niego inny duchowny również w szatach liturgicznych, złożone dłonie kolejnej osoby widoczne w tle, scena uroczystości kościelnej.
Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś apelował o pilną pomoc dla UkrainyPiotr TumidajskiAgencja FORUM

  • Ponad 5,7 mln zł zebrano na pomoc mieszkańcom Kijowa po apelu kardynała Grzegorza Rysia.
  • Za przekazane środki zakupiono generatory prądu, nagrzewnice, stacje ładowania oraz żywność, które trafiły do stolicy Ukrainy.
  • Zbiórki na rzecz Ukrainy organizują także inne polskie archidiecezje, m.in. gnieźnieńska i warszawska.
5 milionów 740 tysięcy zł - tyle udało się zebrać na pomoc dla mieszkańców Kijowa po apelu metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia - poinformowała archidiecezja krakowska.

Środki pochodzą zarówno ze składki zebranej we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej, jak i z wpłat osób prywatnych na konto Caritas.

Jak podano na oficjalnej stronie diecezji, pieniądze już przekładają się na konkretne wsparcie dla stolicy Ukrainy, zmagającej się z kryzysem energetycznym i zimowymi mrozami.

Dramatyczna sytuacja w Kijowie. Kard. Ryś zaapelował do wiernych

Apel kard. Rysia został ogłoszony 24 stycznia 2026 roku po otrzymaniu dramatycznej wiadomości od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka.

Ukraiński hierarcha informował o kolejnej nocy intensywnych rosyjskich ataków, poważnych zniszczeniach na Lewym Brzegu Kijowa oraz walce mieszkańców o przetrwanie w warunkach mrozu, braku prądu i ogrzewania.

    W odpowiedzi metropolita krakowski zdecydował, że cała składka z niedzieli 1 lutego zostanie przeznaczona na pomoc dla Kijowa. W liście do wiernych podkreślał, że chodzi o ratowanie życia, a potrzeby są pilne i bardzo kosztowne. Jak zaznaczył, strona ukraińska prosiła przede wszystkim o generatory dużej mocy oraz mobilne źródła ciepła, które pozwolą ogrzać i oświetlić najbardziej poszkodowane dzielnice miasta.

    Kard. Ryś zapowiedział też szybkie rozliczenie zbiórki i zadeklarował osobiste ufundowanie pierwszego generatora.

    Zebrane środki pozwoliły już na zakup i przekazanie do Kijowa 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregatów średniej mocy, 900 nagrzewnic oraz 200 stacji ładowania. Do potrzebujących trafiło także kilkanaście ton żywności i artykuły przemysłowe niezbędne do wyposażenia tzw. punktów niezłomności, tworzonych przy parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich w Kijowie.

    Caritas Archidiecezji Krakowskiej zapowiada kolejne transporty ze sprzętem i produktami zamówionymi przez mieszkańców stolicy Ukrainy.

    "Gorąco dziękujemy za przekazany dar serca i solidarność z cierpiącymi z powodu zniszczeń wojennych mieszkańcami Kijowa i okolic" - podkreślono w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Krakowie, który zostanie odczytany w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji.

      Pomoc dla Ukrainy. Kolejne archidiecezje włączają się do akcji

      W pomoc Ukrainie angażuje się także Kościół w innych częściach Polski. W niedzielę 8 lutego zbiórki do puszek odbywają się m.in. na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.

      Prymas Polski abp Wojciech Polak poinformował, że decyzja o zbiórce jest odpowiedzią na nasilone bombardowania infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Jak zaznaczył, jednymi z najpilniejszych potrzeb są generatory prądu dużej mocy, mobilne stacje cieplne oraz sprzęt pozwalający zapewnić podstawowe warunki bytowe w czasie zimy.

      Podobny apel wystosował metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Zebrane w archidiecezji wwarszawskiej środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do przetrwania zimowych miesięcy przez mieszkańców Ukrainy.

      Kościół w Polsce zapowiada dalsze działania pomocowe, podkreślając, że w obliczu wojny i zimowego kryzysu energetycznego solidarność i szybka reakcja mogą decydować o ludzkim życiu.

