W skrócie Ponad 5,7 mln zł zebrano na pomoc mieszkańcom Kijowa po apelu kardynała Grzegorza Rysia.

Za przekazane środki zakupiono generatory prądu, nagrzewnice, stacje ładowania oraz żywność, które trafiły do stolicy Ukrainy.

Zbiórki na rzecz Ukrainy organizują także inne polskie archidiecezje, m.in. gnieźnieńska i warszawska.

5 milionów 740 tysięcy zł - tyle udało się zebrać na pomoc dla mieszkańców Kijowa po apelu metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia - poinformowała archidiecezja krakowska.

Środki pochodzą zarówno ze składki zebranej we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej, jak i z wpłat osób prywatnych na konto Caritas.

Jak podano na oficjalnej stronie diecezji, pieniądze już przekładają się na konkretne wsparcie dla stolicy Ukrainy, zmagającej się z kryzysem energetycznym i zimowymi mrozami.

Dramatyczna sytuacja w Kijowie. Kard. Ryś zaapelował do wiernych

Apel kard. Rysia został ogłoszony 24 stycznia 2026 roku po otrzymaniu dramatycznej wiadomości od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka.

Ukraiński hierarcha informował o kolejnej nocy intensywnych rosyjskich ataków, poważnych zniszczeniach na Lewym Brzegu Kijowa oraz walce mieszkańców o przetrwanie w warunkach mrozu, braku prądu i ogrzewania.

W odpowiedzi metropolita krakowski zdecydował, że cała składka z niedzieli 1 lutego zostanie przeznaczona na pomoc dla Kijowa. W liście do wiernych podkreślał, że chodzi o ratowanie życia, a potrzeby są pilne i bardzo kosztowne. Jak zaznaczył, strona ukraińska prosiła przede wszystkim o generatory dużej mocy oraz mobilne źródła ciepła, które pozwolą ogrzać i oświetlić najbardziej poszkodowane dzielnice miasta.

Kard. Ryś zapowiedział też szybkie rozliczenie zbiórki i zadeklarował osobiste ufundowanie pierwszego generatora.

Zebrane środki pozwoliły już na zakup i przekazanie do Kijowa 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregatów średniej mocy, 900 nagrzewnic oraz 200 stacji ładowania. Do potrzebujących trafiło także kilkanaście ton żywności i artykuły przemysłowe niezbędne do wyposażenia tzw. punktów niezłomności, tworzonych przy parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich w Kijowie.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zapowiada kolejne transporty ze sprzętem i produktami zamówionymi przez mieszkańców stolicy Ukrainy.

"Gorąco dziękujemy za przekazany dar serca i solidarność z cierpiącymi z powodu zniszczeń wojennych mieszkańcami Kijowa i okolic" - podkreślono w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Krakowie, który zostanie odczytany w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji.

Pomoc dla Ukrainy. Kolejne archidiecezje włączają się do akcji

W pomoc Ukrainie angażuje się także Kościół w innych częściach Polski. W niedzielę 8 lutego zbiórki do puszek odbywają się m.in. na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.

Prymas Polski abp Wojciech Polak poinformował, że decyzja o zbiórce jest odpowiedzią na nasilone bombardowania infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Jak zaznaczył, jednymi z najpilniejszych potrzeb są generatory prądu dużej mocy, mobilne stacje cieplne oraz sprzęt pozwalający zapewnić podstawowe warunki bytowe w czasie zimy.

Podobny apel wystosował metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Zebrane w archidiecezji wwarszawskiej środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do przetrwania zimowych miesięcy przez mieszkańców Ukrainy.

Kościół w Polsce zapowiada dalsze działania pomocowe, podkreślając, że w obliczu wojny i zimowego kryzysu energetycznego solidarność i szybka reakcja mogą decydować o ludzkim życiu.

