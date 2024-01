Kard. Nycz: Chrystus przyszedł dla zbawienia wszystkich ludzi

- To, że Chrystus przyszedł dla zbawienia wszystkich ludzi, także dla zbawienia narodów pogańskich , od samego początku było prawdą wiary - oświadczył hierarcha. - Dlatego - jak zaznaczył - dziś w sposób szczególny modlimy się w intencji całego świata do którego jesteśmy posłani jako chrześcijanie .

Święto Trzech Króli. Ponad 800 marszy w Polsce i za granicą

- Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy idąc dziś w orszaku dają świadectwo wiary w to, co wydarzyło się w Betlejem i objawiło się światu, ale także za tych, do których to orędzie zbawienia będzie docierało - zaapelował kard. Nycz.