W skrócie Kard. Stanisław Dziwisz wysłał papieżowi Leonowi XIV list z wyrazami bliskości i solidarności po krytycznych wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa.

W liście kardynał zapewnił papieża o wierności, oddaniu i modlitwie ze strony Kościoła w Polsce podczas jego podróży apostolskiej do Afryki.

Donald Trump skrytykował Leona XIV na platformie Truth Social i podczas spotkania z dziennikarzami, zarzucając mu słabość w kwestii przestępczości i polityki zagranicznej.

Kardynał przekazał, że z głębokim żalem dowiedział się z doniesień prasowych, "jak w sposób zdumiewający i niedopuszczalny Prezydent Stanów Zjednoczonych pozwolił sobie zaatakować Waszą Osobę oraz Waszą posługę Piotrową, raniąc moralnie nie tylko Waszą Świątobliwość, lecz także wszystkich katolików wiernych Następcy św. Piotra".

"Przekazuję wyrazy bliskości i solidarności, jakie płyną od Kościoła w Polsce, który zawsze pozostaje wierny Ojcu Świętemu" - napisał kard. Stanisław Dziwisz do papieża w liście opublikowanym w czwartek przez krakowską kurię.

Kard. Stanisław Dziwisz napisał list do papieża Leona XIV

Dziwisz zapewnił Leona XIV o wierności, oddaniu i posłuszeństwie we wspieraniu wszystkich wysiłków, jakie papież podejmuje na rzecz pokoju na świecie i głoszenia orędzia Chrystusa.

Były metropolita krakowski poinformował papieża także, że Kościół w Polsce towarzyszy mu modlitwą w czasie trwającej podróży apostolskiej do Afryki.

Powierzając Janowi Pawłowi II intencje Leona XIV, Dziwisz przypomniał, że papież Polak "wielokrotnie upominał przywódców narodów, by byli budowniczymi pokoju oraz przypominał tym, którzy pokój naruszają, że wkrótce będą musieli zdać z tego sprawę przed Bogiem".

Słowa wsparcia do Leona XIV po wypowiedziach Trumpa skierowali również m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusza Wojda.

Spór na linii Watykan - Waszyngton. Donald Trump krytykuje papieża

Donald Trump skrytykował w niedzielę papieża na platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem.

Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej".

Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek w poniedziałek został usunięty z prezydenckiego konta, sam Trump uznał, że był na nim ukazany jako lekarz, oskarżając media o błędną interpretację obrazu.

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.

"Forma dezintegracji środowiska PiS". Błaszczak o inicjatywie Morawieckiego Polsat News Polsat News