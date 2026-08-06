W skrócie Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała wydatki Ministerstwa Sprawiedliwości na organizację karnawałowej imprezy dla pracowników i ich rodzin, uznając je za niecelowe.

Impreza, która kosztowała 163,6 tys. złotych, została sfinansowana z budżetu resortu oraz obejmowała różne atrakcje i aktywności dla 564 uczestników.

Ministerstwo poinformowało, że zamierza w przyszłości finansować podobne wydarzenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z zaleceniami NIK.

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Impreza karnawałowa o nazwie "Karnawałowy zawrót głowy" dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i ich rodzin odbyła się 18 stycznia 2025 roku w ekskluzywnym budynku nad Wisłą w Warszawie. W jej ramach zorganizowano wiele atrakcji, w tym pokazy i warsztaty taneczne, stanowiska z googlami VR, karaoke, zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty wykonywania masek karnawałowych czy basen z kulkami.

Koszt imprezy wyniósł 163,6 tys. złotych i został pokryty z budżetu ministerstwa. W sumie w wydarzeniu miały wziąć udział 564 osoby. Tylko ok. 150 z nich mieli jednak stanowić pracownicy resortu, kierowanego wówczas przez Adama Bodnara.

"Wydarzenie stanowiło element działań w zakresie komunikacji wewnętrznej resortu, mającej na celu przekazanie informacji kierownictwa do pracowników, budowanie transparentności organizacyjnej oraz wzmacnianie identyfikacji pracowników z urzędem" - tłumaczy ministerstwo w komunikacie przesłanym "Rzeczpospolitej".

Według niego uczestnikami imprezy byli pracownicy ministerstwa, osoby delegowane do pracy w resorcie oraz współpracownicy świadczący usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Z kolei osoby towarzyszące i członkowie rodzin mogły uczestniczyć w niej jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do resortu.

"Karnawałowy zawrót głowy" w MS. NIK kwestionuje wydatki

Organizację imprezy skrytykowała Najwyższa Izba Kontroli w corocznym raporcie z kontroli przeprowadzonej w ministerstwie. Według niej przeznaczenie ponad 163 tys. złotych na wydarzenie było "niecelowe" i "naruszało zasady celowego oraz oszczędnego wydatkowania środków publicznych".

Według kontrolerów NIK impreza nie powinna być finansowana z budżetu ministerstwa, a z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. "Stwierdzono, że przedsięwzięcie (...) nie było związane z działalnością statutową ministerstwa obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz że wydatki nie były przeznaczone na zadania ustawowe jednostki, a przy tym zostały poniesione, w znacznym stopniu, na rzecz osób niebędących pracownikami urzędu" - stwierdzono.

Mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK nie zdecydował się na wystawienie resortowi sprawiedliwości oceny negatywnej za rok 2025. Samo ministerstwo zapewnia jednak, że przyjmuje zalecenia NIK, a "w przyszłości realizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym nie będzie finansowana bezpośrednio ze środków budżetowych Skarbu Państwa, lecz z innych, właściwych źródeł, w tym przede wszystkim z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" - poinformowało w komunikacie przekazanym "RP".



