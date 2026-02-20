W skrócie 61,2 proc. uczestników sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" poparło zniesienie kary więzienia za obrazę uczuć religijnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Waldemara Żurka zaproponowało eliminację kary więzienia z art. 196 kodeksu karnego.

"Rzeczpospolita", dla której IBRiS przygotował badanie, informuje w piątkowym wydaniu, że na początku stycznia resort sprawiedliwości kierowany przez Waldemara Żurka zaproponował eliminację kary więzienia z art. 196 kodeksu karnego.

Przepis ten mówi o obrazie uczuć religijnych innych osób, poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Za te czyny grozi obecnie kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Zniesienie kary więzienia na obrazę uczuć religijnych. Polacy ocenili pomysł Żurka w sondażu

IBRIS zadał badanym pytanie: "Rząd planuje złagodzić kary za obrazę uczuć religijnych i znieść tę najsurowszą: karę więzienia (pozostanie np. grzywna). Jak ocenia pan(i) ten pomysł"?

37,7 proc. badanych oceniło ten plan "raczej dobrze" a 23,5 proc. "zdecydowanie dobrze".

14,4 proc. uznało, że to "raczej źle", zaś 15 proc., że "zdecydowanie źle". 9,4 proc. uczestników badania nie miało zdania w tej sprawie.

- Wyniki badania pokazują, jak duża jest potrzeba modyfikacji tego przepisu, a to zaskakuje - powiedział gazecie dr Wojciech Górowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sondaż IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzony został w dniach 13-14 lutego metodą CATI na 1068-osobowej grupie respondentów.

